بورصة وشركات

«هيرميس» تتصدر سوق الأفراد في البورصة أغسطس الماضي

بقيم تداول قدرها 4.57 مليار جنيه.
مصطفى طلعت 12:10 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 12:10 ص, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الافراد بالبورصة خلال شهر اغسطس المنقضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن الشركة  سجلت حصة سوقية 11.2% وقيم تداول قدرها 4.57 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر اغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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