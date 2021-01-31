بورصة وشركات

«هيرميس» تتصدر سوق الأفراد بالبورصة.. و«المجموعة المالية» للمؤسسات خلال يناير

بحصة سوقية 9.9% وقيم تداول قدرها 4.4 مليار جنيه.
مصطفى طلعت 1:02 ص, الأثنين, 1 فبراير 21 1:02 ص, الأثنين, 1 فبراير 21

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الافراد بالبورصة خلال شهر يناير المنقضي، بحصة سوقية 9.9% وقيم تداول قدرها 4.4 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية قد احتلت المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 22.9% وقيم بلغت 3.2 مليار جنيه.

أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر يناير بمكاسب رأسمالية اقتربت من الـ 46 مليار جنيه، و صعود جماعي للمؤشرات، سجل فيها المؤشر الرئيس EGX30 ارتفاعا 6.5%.

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وسجل المؤشر الثلاثيني صعودا 6.46%، ليصل إلى 11546 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني الذي تتركز فيه تعاملات الأفراد 9.8% ليصل إلى 2355 نقطة، وكذلك المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنحو 9% إلى مستوى 3373 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب 45.9 مليار جنيه، بنسبة 7%، ليغلق الشهر عند 696.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 650.9 مليار جنيه بداية الشهر.

وأغلقت البورصة تداولات جلسة أمس، (بداية الأسبوع) على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

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وأغلقت البورصة جلسة الأربعاء، الماضى على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وكانت البورصة فى إجازة رسمية الخميس الماضى بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف التداول الأحد.

ويتوقع خبراء تحليل فنى أن يواصل مؤشر EGX70 بالبورصة الاتجاه للصعود هذا الأسبوع ليصل لمستويات 2440 نقطة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إن مؤشر EGX70 سيواصل الصعود هذا الأسبوع صوب مستوى 2440 نقطة، مدعوما بتحركات حزمة من الأسهم المدرجة به.

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وتوقع الأعصر تحرك سهم دايس للملابس الجاهزة نحو 2.75 جنيه، مقابل 2.64 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي، والتي تصدر فيها السهم قائمة أسهم السوق من حيث قيمة التداولات، بصعود 15.28%.

وسهم إم إم جروب صوب 9.50 جنيه، مقارنة بـ 9 جنيهات الأسبوع الماضي، والمصريين للاستثمار نحو 6 جنيهات، مقارنة بـ 5.5 جنيه بنهاية الأسبوع المنقضي، وسهم المالية والصناعية نحو 13.10 جنيه، مقابل 12.7 جنيه في آخر إغلاق.

جدير بالذكر أن المؤشر السبعيني بالبورصة المصرية حقق ارتفاعا بنحو 10.22% منذ بداية العام الحالي، في مقابل صعود بنحو 7% للمؤشر الرئيس للسوق EGX30.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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