هيرميس تتصدر تنفيذات المصريين والعرب بالبورصة.. والمجموعة المالية للأجانب خلال مايو

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفّذة لتعاملات المستثمرين المصرين والعرب بالبورصة، خلال شهر مايو المنقضي، بحصة سوقية بلغت 11.9 و49.8% بالترتيب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد احتلت المركز الأول على صعيد تعاملات الأجانب مستحوذة على حصة سوقية قدرها 57.4%.

يشار إلى أن شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية قد تصدرت قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الافراد بالبورصة خلال شهر مايو المنقضي، بحصة سوقية 12.6% وقيم تداول قدرها 1.85 مليار جنيه.

واحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 33.7% وقيم بلغت 6.06 مليار جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد شهدت تراجعات جماعية خلال شهر مايو وسط خسائر لرأس المال السوقي وضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30ewi” الرئيسي قد انخفض بنسبة 3.2% ليسجل مستوى 10220 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.33% إلى 1159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنحو 6.14% ليغلق عند 1872 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4%، ما يعادل نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه مقابل 571.4 مليار جنيه أنهى بها تعاملات شهر أبريل.

واختتمت البورصة تعاملات، الأحد، آخر جلسات شهر مايو، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وتوقف العمل بالبورصة خلال الأسبوع الماضى كاملًا من الأحد إلى الخميس لمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وتوقع محللون أن تشهد السوق أداء عرضياً خلال الأسبوع الجاري عقب أداء هابط سبق فترة الإغلاق المؤقت.

ورجح عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء المستثمرين بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالميا، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

وتوقع «عبدالقادر» تحرك البورصة الأسبوع الجارى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و 10700 نقطة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاها عرضيا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و 10350 نقطة، والتجارى الدولى بين 60.5 و 65 جنيها.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضيا فى نطاق 10050 و 10500 نقطة.