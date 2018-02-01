بورصة وشركات

هيرميس تتصدر تنفيذات العرب بالبورصة.. وفاروس وصيفًا

مصطفى طلعتتصدرت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة في تنفيذات المتعاملين العرب، خلال شهر يناير المنقضي، وذلك بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 19.47% بقيمة 1.1 مليار جنيه.واحتلت فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثاني (الوصيف) في تنفيذات العرب بحصة سوقية 16.8%، وتنف
11:20 ص, الخميس, 1 فبراير 18 11:20 ص, الخميس, 1 فبراير 18

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مصطفى طلعت

تصدرت شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة في تنفيذات المتعاملين العرب، خلال شهر يناير المنقضي، وذلك بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 19.47% بقيمة 1.1 مليار جنيه.

واحتلت فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثاني (الوصيف) في تنفيذات العرب بحصة سوقية 16.8%، وتنفيذات 967.8 مليون جنيه، في حين جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية بالمركز الثالث بتنفيذ 652.8 مليون جنيه، وحصة قدرها 13.11%.

واحتل المراكز من الثالث إلى العاشر بالترتيب كل من: “بلتون والجزيرة والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي وماسترز وأرقام وسيجما لتداول الأوراق المالية”.

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