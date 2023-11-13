«هيرميس» تتصدر تعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية في جلسة الأحد (جراف)

تصدرت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية شركات السمسرة بالبورصة المصرية بجلسة الأحد من حيث قيمة التداولات، بحصة 11.6%، بقيمة تعاملات 575 مليون جنيه.

وحل ثانيا شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بحصة 9.3%، بقيمة تعاملات 461 مليون جنيه، ثم ثاندر لتداول الأوراق المالية بحصة 8.2%، بقيمة تعاملات 408 مليون جنيه.

ورابعا جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 6.9%، بقيمة تعاملات 342 مليون جنيه، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة 6.2%، بقيمة تعاملات 305 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأحد على تباين، انحدر فيه المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بالهبوط وحيدا بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 23910 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.58%، مغلقا عند مستوى 4732 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.74%، مغلقا عند مستوى 6960 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي 1.18%، بما قيمته 19 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 1.613 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.632 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 39.7 مليار جنيه، عبر التداول عليه 1.450 مليار ورقة مالية، من خلال 134 ألف عملية منفذة، وهيمنت أدوات الدخل الثابت (الأذون/ السندات) على 91.79% من التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 8.21% فقط.