«هيرميس» تتصدر تعاملات السمسرة للمصريين و«برايم» للعرب و«المجموعة المالية» للأجانب خلال سبتمبر

تصدرت شركة هيرميس في الأوراق المالية، شركات السمسرة من حيث قيمة التداول فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين المصريين، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن الشركة سيطرت على 7.2% من تنفيذات المتعاملين المصريين.

وتصدرت شركة برايم لتداول الاوراق المالية، ترتيب الشركات على صعيد تعاملات المستثمرين العرب، بحصة سوقية بلغت 17.6%.

واحتلت شركة المجموعة المالية صدارة السمسرة على صعيد تعاملات المستثمرين الأجانب بحصة قدرها 62.4%.

يذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد تصدرت شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة بصورة إجمالية خلال شهر سبتمبر الماضي بحصة سوقية بلغت 12.9%.

وذكر مركز معلومات البورصة أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق قد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 7.5%.

واحتلت شركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6.4%، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية بنسبة 4.5%، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 4%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “برايم وعربية أون لاين وسيجما وأرقام وأسطول”، بحصص بين 2.7 إلى 3.3%.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضي (آخر جلسات الشهر) على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.29% عند 9827 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2250 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.51% عند مستوي 3188 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 75 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 51، وبقي 66 دون تغيير.