«هيرميس» تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 14.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 11.8%.

واحتلت شركة اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 7.4%، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.3%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة 6.1%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “أسطول وعربية أون لاين واتش سي وثاندر وتايكون بحصص تراوحت بين 3.7 و5.9%”.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.6% ليصل إلى 17796 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.77% إلى 3074 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.74% إلى 4674 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 26 مليار جنيه، مرتفعاَ 2.3%، مستمرا أعلى مستوى التريليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.98%، ليغلق عند مستوى 17796 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.04% عند مستوى 3074 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.09%، عند 4674 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.66 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منهم 125 سهما، فيما تراجع 26 سهما، واستقر 48 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 148 مليار جنيه، مقابل تريليون و 129 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 13.82 مليون جنيه، و 66.24 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 80.07 مليون جنيه.