«هيرميس» تتصدر تعاملات السمسرة خلال يونيو 2023

تمكنت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”، من الهيمنة على صدارة تعاملات السمسرة خلال شهر يونيو الماضي مستحوذة على حصة سوقية بلغت 9.3% بقيمة تداولات 8.9 مليار جنيه .

فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا في المركز الثاني بحصة سوقية 8% بقيمة تداول 7.6 مليار جنيه، تلاها “إي إف جي هيرميس الدولية” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 7.2% وقيمة تداول 6.8 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات قوية لدى إغلاق تعاملات يوم الإثنين الماضي، آخر جلسات الأسبوع الماضي قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في تلك الجلسة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.162 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه.



