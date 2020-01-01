هيرميس تتصدر تعاملات السمسرة خلال ديسمبر الماضي

استحوذت على 17% من التنفيذات.

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات السمسرة خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية.

وأشار التقرير الذي وصل “المال” نسخه منه إلى أن “هيرميس” قد استحوذت على 17% من التنفيذات بقيمة 7 مليارات جنيه، بينما جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاواق المالية في المرتبة الثانية بحصة 14.9%.

وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المرتبة الثانية بحصة قدرها 12.4%، بينما احتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع بحصة بلغت 7.3%، وفقا للتقرير.

واحتل الترتيب من الخامس حتى العاشر ضمن قائمة الشركات العشرة الكبار كل من :”فاروس وارقام واتش اس بي سي واتش سي وبايونيرز والعربي الافريقي لتداول الاوراق المالية”.

يذكر ان مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة قد ارتفع 0.81% خلال تعاملات شهر ديسمبر المنقضي بينما ارتفع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% إلى 534 نقطة.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الأخيرة من كل عام تتميز فى الغالب بإيجابية تتضمن صعود المؤشرات.

ولفت النمر إلى أن سهم البنك التجارى الدولى صعد %40 خلال 2019، ما دفع السوق للاستقرار فى المنطقة الخضراء مرتفعًا بأكثر من %6 وباستنثاء الارتفاعات القياسية للتجارى كان أداء السوق متواضعاً.

وأكد أن المؤشر الرئيسى يختبر منطقة مقاومة مهمة عند 14000 نقطة، خلال جلسة اليوم، بدعم البنك التجارى الذى من المرجح تجاوزه مستوى 83 جنيهًا.

وقال هشام حسن، رئيس قطاع الاستثمار بشركة إتش دى لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق أمس جاءت متوازنة على صعيد الأسهم الصاعدة والهابطة فى ظل أحجام تداول متواضعة نتيجة إغلاق المراكز المالية والدخول فى فترة إجازات.

وأشار حسن إلى أن السوق مرشحة لاختبار منطقة المقاومة الأقرب عند 14000 نقطة، شريطة أن يتجاوز سهم التجارى الدولى مستوى 83 جنيهًا.

ولفت إلى أن القطاع الطبى تفوّق بشكل واضح بقيادة سهم مستشفى كليوباترا الذى شهد تحركات إيجابية وسط أحجام تداول قوية.

وأوضح أن مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة يستهدف منطقة 530 نقطة، لكنه ما زال يتحرك فى اتجاه هابط على المديين القصير والمتوسط .