هيرميس تتصدر تصنيف مؤسسة Investor كأفضل شركة بحوث بالأسواق المبتدئة

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن تصدر قطاع البحوث بها للمركز الأول بقائمة أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة، والثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لاستطلاع مؤسسة Institutional Investor لعام 2021.

وقالت مجموعة هيرميس فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه الخميس، إن تصدرها للأسواق المبتدئة ممتد للسنة الرابعة على التوالي، مشيرة إلى احتلالها المركز السابع على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حصل خمسة محللين من فريق قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 16 محللا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة محللين ضمن قائمة أفضل خمسة محللين بالأسواق المبتدئة.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل من أجل تعزيز باقة الخدمات والمنتجات البحثية المقدمة، مما أثمر عن حصول القطاع على ذلك التقدير والتكريم الدولي المرموق، وترسيخ تصنيفه كأفضل فريق بحوث في الأسواق الناشئة والمبتدئة ومختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار شمس الدين إلى أن حصول القطاع على هذا التقدير خلال العام الجاري يعد إنجازًا استثنائيًا وسط تحوّل تركيز واهتمام كبرى الشركات المدرجة إلى الأسواق التي تعمل بها الشركة.

وأكد أن استمرار تكريم القطاع واحتلاله تلك التصنيفات المتقدمة عامًا تلو الآخر يعكس قدراته القوية على تزويد المستثمرين من كبرى المؤسسات العالمية بالمنتجات والرؤى التحليلية الثاقبة، وسعيه المتواصل للتوسع بتغطياته البحثية.

هيرميس: قطاع البحوث يغطي 300 شركة في 22 دولة حاليا

جدير بالذكر أن قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قد نجح في تنمية أعماله والتحول إلى أفضل مقدم لمنتجات البحوث الاستراتيجية وتحليلات أسواق الأسهم لقاعدة متنامية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، متميزًا بتغطيته البحثية الثاقبة لشركات واقتصادات الأسواق الناشئة والمبتدئة، ومختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقوم القطاع حاليًا بتغطية ما يزيد عن 300 شركة في 22 دولة مختلفة، مستفيدًا من تواجده المباشر بأسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان.

كما يضطلع القطاع بدعم عمليات الطرح العام الأولي التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بشكل رئيسي؛ في ضوء النمو الملحوظ لأنشطة أسواق رأس المال في الأسواق التي تعمل بها الشركة.

من جانبه، صرّح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، بأن الإشادة المستمرة التي يحصدها قطاع البحوث بالمجموعة عاماً بعد عام من مؤسسة Institutional Investor؛ هي شهادةً قوية على الجودة الفائقة للخدمات والمنتجات البحثية والتحليلية التي يقدمها القطاع وقدرته على تزويد المؤسسات والأفراد بالرؤى الثاقبة التي تمثل ركيزة داعمة لقراراتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

ولفت عبيد إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع البحوث في نجاح عمليات قيد الشركات بأسواق رأس المال، وترويج الاكتتابات بآليات ووسائل فعالة لكبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، علمًا بأن القطاع شارك بفعالية مشهودة في ستة طروحات جديدة خلال عام 2021.

كما أكد ثقته في الإمكانيات والخبرات المتضافرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس وقدرتها على مواصلة تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والمنتجات البحثية فائقة الجودة التي ترقى لتطلعات العملاء، ولا سيما في ضوء عملها على تنفيذ مجموعة واسعة من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس في 13 سوق ناشئة ومبتدئة عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقا من أسرع الأسواق نموًا وجاذبية حول العالم.

وتتخصص المجموعة فى مجالات التمويل غير المصرفي ، مثل خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وغيرها.