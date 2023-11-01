«هيرميس» تتصدر ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام (جراف)

هيمنت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية، خلال الفترة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بحصة سوقية 11.5% وتداولات 119.8 مليار جنيه.

وجاءت “إي إف جي هيرميس الدولية” للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بحصة سوقية 8.7% وتداولات 90.8 مليار جنيه.

فيما حلّت شركة التجاري الدولي للسمسرة، في المركز الثالث لتُكمل المثلث الذهبي، بحصة سوقية 6.8% بتداولات 70.9 مليار جنيه، تلاها الأهلى فاروس في المركز الرابع بحصة سوقية 4.7% بقيمة 49.4 مليار جنيه.

وفي المركز الخامس جاءت مباشر لتداول الأوراق المالية، بحصة سوقية 4.3% وتداولات 45 مليار جنيه، تلاها شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في المركز السادس بهيمنة 3.9% وتداولات 40.9 مليار جنيه.

أما على صعيد المركز السابع فقد كان من نصيب شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بنسبة 3.7% وتداولات 38.4 مليار جنيه.

وخلال الفترة الأولى منذ أول العام، حلّت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز الثامن بهيمنة 3.3% وتداولات 34.8 مليار جنيه، تلاها شركة ثاندر في المركز التاسع بحصة سوقية 3.2% بقيمة تداول 33.8 مليار جنيه.

وأخيرًا وفي المركز العاشر حلّت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية”، بنسبة 2.8% وتداولات 29.3 مليار جنيه.

أداء البورصة المصرية

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تحولت نحو الهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023، وسط توجهات بيعية للمستثمرين الأجانب.

وفقَد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” جميع مكاسبه الصباحية مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.4%، عند مستوى 22461 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.64%، عند 4297 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100″”، بنسبة 0.75%، عند مستوى 6428 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 193 سهمًا، ارتفع منها 78، فيما تراجع 56، واستقر 59 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 26.73 مليون جنيه، و127 ألفًا على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 26.86 مليون.

“هيرميس” بصدارة سمسرة شهر أكتوبر

وعلى صعيد تعاملات الشهر الماضي فقط، هيمنت شركة هيرميس للوساطة على صدارة شركات السمسرة بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي، متقدمة من المركز الثاني خلال سبتمبر، بحصة سوقية بلغت 11.9% وقيمة تداول 19.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 273.8 ألف عملية على 3.1 مليار ورقة مالية.

جراف تفاعلي