«هيرميس» تتصدر ترتيب شركات السمسرة بتعاملات البورصة اليوم

تمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من الوصول لصدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، إذ إنها نجحت في اقتناص تداولات تتجاوز المليار جنيه، محققة حصة سوقية بلغت 16.1%، بقيمة تداول 1.04 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 14.57 ألف عملية لصالح 156.6 مليون ورقة مالية.

التجاري الدولي ومباشر يُكملان المثلث الذهبي خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية وصيفًا فى المركز الثانى، بحصة سوقية 12.0%، وبقيمة تداول بلغت 779.7 مليون جنيه، ونفّذت حوالى 9.4 ألف عملية على 89.6 مليون ورقة مالية.

في حين احتلّت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الثالث، بحصة سوقية 7.7%، وقيمة تداول 495.6 مليون جنيه، ونفّذت 17.1 ألف عملية على 143.03 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، مُسيطرة على حصة سوقية 6.9%، بتداولات بلغت 447.6 مليون جنيه، ونفذت 58.4 ألف عملية على 149.6 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 357.9 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.5%، كما نفذت 11.3 ألف عملية على 127.3 مليون ورقة مالية.

عربية أون لاين بالمركز السادس بترتيب السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما جاءت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية فى الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 354.9 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.5%، من خلال تنفيذ 11.8 ألف عملية على 111.8 مليون ورقة مالية.

وحلت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 335.5 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.2%، من خلال تنفيذ 9.9 ألف عملية على 100.5 مليون ورقة مالية.

واحتلّت “أرقام” لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت على تداولات بواقع 297.04 مليون جنيه، بحصة سوقية 4.6%، وبعدد عمليات بلغ 2.09 ألف عملية منفَّذة على 25.01 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “كايرو كابيتال” سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.5%، بقيمة تداول 288.5 مليون جنيه، ونفذت عدد عمليات 5.2 ألف عملية علي 107.08 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم،

وحققت تداولات بقيمة 286.9 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 4.4%، وعدد عمليات 2.1 ألف عملية على 17.4 مليون ورقة مالية.