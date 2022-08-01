«هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة للأفراد و«التجاري الدولي» للمؤسسات خلال يوليو الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الأفراد بالبورصة خلال شهر يوليو الماضي، بحصة سوقية 9.7% وقيم تداول قدرها 1.5 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” احتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 23.3% وقيم تداولات قدرها 2.9 مليار جنيه.

يذكر أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية قد تصدرت شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة الاجمالية، خلال شهر يوليو الماضي، بحصة سوقية بلغت 14.6%.

وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية الأوراق المالية بالمرتبة الثانية بنسبة 9.7%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 7%، ثم برايم لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.5%، تلتها شركة ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 4.8%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ كايرو كابيتال واتش سي ومباشر والاهلي فاروس وبايونيرز”، بحصص بين 2.7و3.9%” .