«هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة للأفراد والمجموعة المالية للمؤسسات خلال يونيو الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الأفراد بالبورصة خلال شهر يونيو الماضي، بحصة سوقية 10.1% وقيم تداول قدرها 1.79 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية المركز الاول على صعيد تعاملات المؤسسات مستحوذة على حصة سوقية قدرها 39% وقيم 6.16 مليار جنيه.

يذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لاجمالي تعاملات البورصة المصرية، خلال شهر يونيو الماضي، بحصة سوقية بلغت 18.6%.

وجاءت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية الأوراق المالية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6.3%، ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية بنسبة 6%، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 4.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “ مباشر وأرقام والأهلي فاروس وبرايم وبايونيرز”، بحصص بين 3و4%”.