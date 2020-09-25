«هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة في البورصة الإسبوع الماضي

احتلت شركة “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال الأسبوع الحالي بحصة سوقية بلغت 10.7%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 8.5%.

واحتلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الثالث بحصة بلغت 8.4%، ثم التجار الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 8%، تلتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بحصة 6.4%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “عربية أون لاين ومباشر وبلتون ونعيم واتش سي”، بحصص بين 4.1 و6.1%.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بينما فضل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 10911 نقطة.

وارتفع مؤشر” egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.35% إلى 2000 نقطة ومؤشر” egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.15% إلى 2885 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بما يعادل 200 مليون جنيه ليصل إلى 616.7 مليار جنيه مقابل 616.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 4.4 مليارات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.62% ليصل إلى 10911 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% إلى 2000 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 2885 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 616.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 620.1 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة متعاملي البورصة بالانتقائية خلال الوقت الحالي، في إطار حالة الهدوء التى تشهدها حركة المؤشرات خاصة الرئيسي.

وقالت “نعيم” إن البورصة ما يزال لديها فرصة لاختبار مستوى المقاومة عند 11220 نقطة، موضحة أن تجاوزها لأعلى سيدفعهُ نحو 11500 نقطة ثم 11800 نقطة.

من جهته، توقع سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة «عربية أونلاين» لتداول الأوراق المالية، تحركات عرضية مائلة للصعود نحو مستوى 11000 نقطة، ثم استهداف مناطق المقاومة 11150 – 11200 نقطة.

وأضاف إنه فى حالة اختراقها لأعلى سيستهدف المؤشر الرئيسى مستويات 11500 نقطة.