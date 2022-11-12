«هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، قائمة أعلى 20 شركة سمسرة من حيث قيم التداول المنفذة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي، بحصة سوقية 15.8%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 8.4% ثم المجموعة المالية بنسبة 8.2%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 7.4% ثم أرقام لتداول الأوراق المالية 6.4%.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 4.4%% ليصل إلى 11756 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 2231 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% إلى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 21 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 781.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 357 مليون جنيه.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 132.5 مليون جنيه، والأجانب 91.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 0.21%، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% والاوسع نطاقا بنسبة 1.32%.