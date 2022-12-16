هيرميس تتصدر ترتيب السمسرة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدرت شركة هيرميس للوساطة المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 19.3%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 10.6%.

واحتلت شركة اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 9.2%، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 8%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة 6.5%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “عربية اون لاين واسطول وكايروكابيتال وتايكون ونعيم وسيجما”، بحصص بين 3.4و4.4%”.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.04% ليصل إلى 15141 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.97% إلى 2864 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.84% إلى 4214 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 22 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنقضي.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة امس الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% والمؤشر السبعيني 0.65%، والاوسع نطاقا بنسبة 0.78% .