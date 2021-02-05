بورصة وشركات

«هيرميس» تتصدر ترتيب السمسرة بالبورصة.. و«بلتون» وصيفًا خلال أسبوع

بحصص سوقية قدرها 12.3 و10% بالترتيب.
مصطفى طلعت 1:31 م, الجمعة, 5 فبراير 21 1:31 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة أعلى 10 شركة سمسرة من حيث قيم التداول المنفَّذة بالبورصة المصرية، الأسبوع الماضي، بحصة سوقية 12.3%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 10%، ثم المجموعة المالية لتداول الأوراق المالية 8.8%.

واحتلّت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 7.1%، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية 7%، والتجاري الدولي لتداول الأوراق المالية 6.8%، وعربية أون لاين بحصة 5.7%.

وفي المركز الثامن جاءت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة 5.1%، ثم أرقام 4.1%، وفي المرتبة العاشرة شركة نعيم بنسبة استحواذ 4.1%.

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أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة أمس الخميس؛ نهاية الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاهٍ بيعيّ للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.17% عند 11598 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09% إلى 2414 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 3440 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

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وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 67 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 76، وبقي 32 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعيّ للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، تحرك مؤشر EGX30 نحو كسر مستوى المقاومة السابق 11675 نقطة.

كما توقّعوا تحرك نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو تسجيل قمة جديدة بمستوى 2450 نقطة.

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ورشّح إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، اتجاه مؤشر EGX70 صوب قمة جديدة حول مستوى 2450- 2470 نقطة، متوقعًا أن تهدأ وتيرة الصعود عند تلك المنطقة.

من جهته قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى يتحرك صوب كسر مستوى 11670 نقطة؛ المقاومة السابقة، على أن يكون مستوى الدعم للمؤشر بمنطقة 11450.

ورجّح غريب تحرك مؤشر EGX70 نحو تسجيل قمة جديدة بمستوى 2450 نقطة، لافتًا إلى أن السيولة تنتقل بين أسهم المؤشر.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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