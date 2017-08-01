بورصة وشركات

هيرميس تتصدر السمسرة بتعاملات الأفراد في يوليو

منى عبدالباري:احتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسمرة خلال شهر يوليو الماضي، على صعيد تعاملات الأفراد بحصة سوقية 10.62% بقيم تداولات 2.440 مليار جنيه،  بينما جاءت  شركة "بايونيرز"  في المرتبة الثانية بحصة سوقية 7.68% بقيم تداولات 1.76 مليار جنيه.وفي المر
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

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منى عبدالباري:

احتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسمرة خلال شهر يوليو الماضي، على صعيد تعاملات الأفراد بحصة سوقية 10.62% بقيم تداولات 2.440 مليار جنيه، 
بينما جاءت  شركة “بايونيرز”  في المرتبة الثانية بحصة سوقية 7.68% بقيم تداولات 1.76 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة، بحصة سوقية 6.16% بقيم تداولات 1.416 مليار جنيه، وفي الرابعة  شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.25% بقيم تداولات 975 مليون جنيه، والخامسة  شركة “سيجما” لتداول الأوراق المالية وإمساك الدفاتر بحصة 3.77 % بقيم تداولات 867.49 مليون جنيه.
 

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