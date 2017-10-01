هيرميس تتربع على عرش تعاملات الأفراد

منى عبدالبارياحتلت "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 13.27% بتعاملات قيمتها 33.052 مليار جنيه.وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.87% بتعاملات قيمتها 17.096 مليار

منى عبدالباري

احتلت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 13.27% بتعاملات قيمتها 33.052 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.87% بتعاملات قيمتها 17.096 مليار جنيه، وثالثًا حلت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بتعاملات 5% قيمتها الإجمالية 17.096 مليار جنيه.

وجاءت سيجما لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات بنسبة 3.92% بقيمة إجمالية 9.769 مليار جنيه، وخامسًا جاءت بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.90% بقيمة تداولات 9.702 مليار جنيه.

يشار إلى أن هيرميس احتلت صدارة تعاملات شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد، خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو-سبتمبر)، بقيمة 7.456 مليار جنيه، بنسبة تعاملات 10.79%.