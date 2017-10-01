بورصة وشركات

هيرميس تتربع على عرش تعاملات الأفراد

منى عبدالبارياحتلت "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 13.27% بتعاملات قيمتها 33.052 مليار جنيه.وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.87% بتعاملات قيمتها 17.096 مليار
1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017

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منى عبدالباري

احتلت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 13.27% بتعاملات قيمتها 33.052 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.87% بتعاملات قيمتها 17.096 مليار جنيه، وثالثًا حلت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بتعاملات 5% قيمتها الإجمالية 17.096 مليار جنيه.

وجاءت سيجما لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات بنسبة 3.92% بقيمة إجمالية 9.769 مليار جنيه، وخامسًا جاءت بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.90% بقيمة تداولات 9.702 مليار جنيه.

يشار إلى أن هيرميس احتلت صدارة تعاملات شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد، خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو-سبتمبر)، بقيمة 7.456 مليار جنيه، بنسبة تعاملات 10.79%. 

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