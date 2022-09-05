«هيرميس» تتربع على عرش السمسرة للأفراد خلال الشهر الماضي (جراف)

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفذة لتعاملات الأفراد بالبورصة خلال شهر أغسطس الماضي، بحصة سوقية 9.1%.

واحتلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الثاني بحصة قدرها 5.8%، بينما جاءت شركة مباشر في المرتبة الثالثة بعد أن اقتنصت حصة قدرها 5%.

وجاءت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع بحصة 4.1%، وفي المرتبة الخامسة شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 3.9%.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية بتعاملات شهر أغسطس، بينما تصدَّر المشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70”.

وسجل المؤشر السبعيني ارتفاعًا بنحو 18%، مغلقًا عند مستوى 2201 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 15.19%، عند مستوى 3153 نقطة،

وكان الأخير في الارتفاعات المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 5.61% مغلقًا عند 9998.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.18%، رابحًا 51.8 مليار جنيه، مغلقًا عند مستويات 685.2 مليار جنيه، مقارنة بـ633.4 مليار جنيه، في إغلاقات يوليو.

وأكد خبراء سوق المال، لـ“المال”، أن الحراك الإيجابي الذي شهدته السوق، الشهر الماضي، جاء بدعم تغيير عدد من القيادات في الجهات المالية.

وشهدت البورصة المصرية عدة تغيرات في أغسطس الماضي، حيث تولَّى رئيسها السابق رئاسة هيئة الرقابة المالية، وحلَّ محله في رئاسة البورصة المصرية رامي الدكاني،

كما تم تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال رئيس البنك المركزي المصري، بدلًا من طارق عامر.