هيرميس تبدأ التغطية البحثية للشركات بباكستان وفيتنام

منى عبدالباري:

كشفت المجموعة المالية هيرميس، عن قيامها بالتوسع في نطاق تغطية قطاع البحوث لتشمل القطاع المصرفي في فيتنام، بالإضافة إلى إطلاق التغطية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في مصر، وكذلك إطلاق منتجات التحليل الاقتصادي لمجموعة من الأسواق المبتدئة ومن بينها باكستان وكينيا.



و بذلك يرتفع نطاق التغطية البحثية إلى أكثر من 170 شركة مدرجة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك التغطية لـ11 شركة متوسطة وصغيرة في السوق المصرية.



ويمثل ذلك أعلى معدلات التغطية البحثية منذ نشأة المجموعة المالية هيرميس، من حيث عدد الشركات المغطاة ونسبة التغطية من إجمالي رأس المال السوقي بالمنطقة.



يشار إلى أن قطاع البحوث بهيرميس، احتل صدارة قوائم التصنيف السنوي بالاستطلاع الذي أجرته مؤخرًا مؤسسة “Institutional Investor” لشركات البحوث في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما فاز بالمركز الثاني ضمن استطلاع “Extel” السنوي الذي تجريه وكالة “تومسون رويترز” لتصنيف شركات البحوث في الأسواق الناشئة حول العالم.



و قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن ترسيخ مكانة الشركة عاما بعد عام بين العشرة الكبار على قوائم التصنيف والاستطلاعات الرائدة دوليًا، يمثل شهادة قوية ليس فقط على دقة ومصداقية منتجاتنا البحثية، ولكن أيضًا على حرص الشركة والتزامها المتواصل بتعزيز جودة وتنوع باقة المنتجات.

وأعرب عن اعتزازه بالنتائج التي أحرزها قطاع البحوث، مشيرًا إلى أن 3 من خبراء التحليل المالي بالمجموعة المالية هيرميس، كانوا على قائمة أفضل 10 محللين بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 170 منافسًا شملهم استطلاع «Extel».



وقد عكف قطاع البحوث بهيرميس خلال الفترة الماضية، على تطوير نموذج الأعمال لمواكبة المستجدات التي تطرأ بشكل مستمر على توجهات السوق، بما في ذلك نمو الطلب من المستثمرين الأفراد على المنتجات البحثية ذات الطابع المؤسسي، وكذلك تزايد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالأسواق المبتدئة التي تتوسع بها المجموعة المالية هيرميس.



ومن جانبه، قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن تزايد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالأسواق المبتدئة، وخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يرجع في المقام الأول إلى انخفاض سعر الفائدة في الأسواق المتقدمة، وتباطؤ وتيرة النمو بالأسواق الناشئة، فضلاً عن أن الأسواق المبتدئة بصفة عامة شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات القليلة الماضية.



تجدر الإشارة إلى أن قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، نجح أيضًا في توقع وتلبية الاهتمام المتزايد بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، علمًا بأن إطلاق التغطية البحثية للشركات الصغيرة والمتوسطة أثمرت عن وصول الشركات المغطاة إلى 63% من رأسمال أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقابل 58% تقريبًا خلال العام الماضي.



وأضاف “شمس الدين” أن احتلال المجموعة المالية هيرميس لمرتبة الصدارة في تصنيف «Institutional Investor» بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضًا حصولها على المركز الثاني ضمن استطلاع «Extel» لشركات البحوث في الأسواق الناشئة، يعكس ثقة عملائنا من المؤسسات المالية في منتجات وتقارير البحوث من المجموعة المالية هيرميس، وتقديرهم لقدرة فريق العمل على التنبؤ بأنماط السوق، وتوجهات مجتمع الاستثمار خلال الفترة الماضية.

وأكد أن قطاع البحوث سيواصل استقطاب وتعيين أكفأ الكوادر والخبرات في الأسواق التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس، مع تنمية التواجد المباشر للقطاع بمختلف الأسواق على الساحة الإقليمية والدولية وفقا لإستراتيجية التوسعات التي تتبناها المجموعة في الوقت الحالي.



وتخطط المجموعة المالية هيرميس، إلى زيادة عدد الشركات المغطاة لتصل إلى 70% قبل نهاية العام الجاري، لتشمل 220 شركة مدرجة من الأسواق الناشئة والمبتدئة في أنحاء الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الأفريقية وجنوب شرق آسيا.



