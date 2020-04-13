«هيرميس» : «بيتابس مصر» ستكون أحد مقدمي خدمات الدفع لعملاء «فاليو»

قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الدين، إن شركة “بيتابس مصر” الجديدة ستكون أحد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء “فاليو”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة تليفونيًّا اليوم، أن شركة “فاليو للتقسيط” تُتيح خدمة الدفع للمشتريات الأون لاين من خلال شركات “فوري” و”أكسبت” للدفع الإلكتروني، وستكون “بيتابس مصر” مقدم الخدمة الثالث.

يُذكر أن “فاليو” أطلقت خدمات تتيح لغير العملاء الاستفادة من الخدمة والالتحاق بها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو أى معاملات ورقية، وكذلك برامج تقسيط مخصصة للعملاء بفترات سداد تمتد حتى ستة أشهر دون فوائد أو مقدم نقدى لتسهيل عمليات الشراء.

كما أطلقت “فاليو” منتج “وقتي” الذى يوفر برامج تقسيط للعملاء غير الحاملين لبطاقات الائتمان والراغبين فى الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو توقيع أى معاملات ورقية مع الشركة، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدولة بضرورة الالتزام بالمنزل قدر الإمكان لمنع انتشار”كورونا”.

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أطلقت بنهاية عام 2018، شركة فاليو فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وبدأت عملها من خلال التعاقد مع شركة أوبر لتوفير برامج تمويل لسائقيها، ومع شركات أخرى أبرزها “إيكيا” للأثاث، وكارم سولار.

ويعد “valU” تطبيق التكنولوجيا المالية الوحيد من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يتيح للمستخدم الحصول على قرار ائتمانى لحظى يمكنهم من الوصول إلى شبكة متنامية من محالّ التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية، عبر هواتفهم الذكية.