هيرميس: القطاع الخاص سيلعب دورا في انتعاش الاقتصاد خلال 2018

المال- خاصقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الحكومة لا تدخر جهداً لضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار وتوفير المناخ المناسب لممارسة الأعمال باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.جاء ذلك في تعليق عبيد خلال اخت

المال- خاص

قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الحكومة لا تدخر جهداً لضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار وتوفير المناخ المناسب لممارسة الأعمال باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.

جاء ذلك في تعليق عبيد خلال اختتام المجموعة المالية هيرميس فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري والذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام، حيث التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجموعة من أبرز مسئولي الحكومة بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليون دولار أمريكي.

وأكد الرئيس على التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة خلال عام 2018.



وأكد الرئيس حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، حسبما صرح بيان رئاسة الجمهورية.



وقد تألف الوفد الاستثماري من 39 ممثل عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والمحافظ المالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما شهد المؤتمر حضورًا قويًا لرؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائي والقطاع المصرفي.

ولفت عبيد إلى أن تصريحات الوزراء المشاركين بالمؤتمر قد بعثت برسالة تؤكد على جدية برنامج الإصلاحات الطموحة وأنه سيمضي بعزيمة دون كلل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف عبيد أن أهم نجاحات مؤتمر هذا العام هو تكوين صورة أكثر وضوحًا لمسار النمو الاقتصادي في مصر، والتأكيد على أن عام 2018 سوف يشهد استمرار الحكومة في السعي للمزيد من الإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن نسخة العام الحالي قد نجحت في عرض مستجدات المشهد الاقتصادي وذلك في ظل التوقعات التي تشير حدوث انتعاشة مرتقبة في السوق المصري خلال 2018، مؤكدًا على مرور مصر بمنعطف تاريخي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء.

وأضاف عوض في بيان صدر عن المجموعة اليوم أن المناقشات التي عقدها فخامة رئيس الجمهورية والقيادات الحكومية قد أثمرت عن طمأنة المستثمرين والمشاركين في المؤتمر بمناخ الاستثمار الواعد في مصر في ظل النتائج الملموسة التي تحققها مؤشرات الاقتصاد والسوق خلال الفترة الماضية.

