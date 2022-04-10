أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن بنكها الاستثماري، الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد عين سعود الطاسان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المالية هيرميس السعودية.

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة أن بنكها الاستثماري، الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد عين سعود الطاسان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المالية هيرميس السعودية.

وعبرة مجموعة هيرميس القابضة عن سعادتها بانضمام سعود الطاسان إلى الرئاسة التنفيذية لما يتمتع به من خبرة متراكمة تتجاوز الـ15 عاما فى قطاعى الوساطة فى الأوراق المالية وتغطية الاكتتابات وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.

وشغل الطاسان قبل عمله في بنك أوف أمريكا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سويكورب للخدمات المالية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عمل الطاسان ضمن الشراكة بين شركة الأهلي كابيتال ومؤسسة جولدمان ساكس، حيث ركز عمله على عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب عمله في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة بالبنك السعودي الفرنسي.

هيرميس: سعود الطاسان لديه خبرة هائلة فى مجال ترويج الاكتتابات

كريم عوض هيرميس

وفي هذا السياق، رحب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بانضمام سعود الطاسان إلى الشركة نظرًا للخبرات الهائلة التي يحظى بها في مجال خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، ومن خلال وجود مثل هذه الكفاءات في الشركة سوف تتمكن المجموعة من اغتنام فرص النمو الذي يزخر بها السوق السعودي في هذا المجال.

وأضاف أن الطاسان سيتولى تنفيذ استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق السعودي النشط والذي يشهد نمو سريع، مؤكدًا أن خبرة الطاسان الكبيرة في العمل بكبرى المؤسسات المالية ومهاراته القيادية المشهود بها في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تجعله الاختيار الأمثل للانضمام إلى فريق عمل المجموعة المالية هيرميس، وأعرب عوض عن تطلعه لتحقيق المجموعة مزيد من النجاح في السوق السعودي تحت قيادته.

من جانبه قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن السوق السعودي يعد حاليًا أكبر أسواق المنطقة وأسرعها نموًا، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية “تداول” حوالي 3.27 ترليون دولار ممثلاً حوالي 215 سهما مدرجا بالسوق على المؤشر الرئيسي و25 سهما مدرجا بالسوق على المؤشر الموازي.

كما تشكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم 7.6% من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) مقابل 1.6% قبل خمس سنوات، وتمثل المملكة العربية السعودية منفردة 4.36% من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI).

كما يقترب إدراج المملكة في مؤشر فاينانشيال تايمز (FTSE) للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وأضاف عبيد أن أنظار المستثمرين تتجه حاليًا نحو فرص النمو الواعدة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التوقيت ملائم للمجموعة المالية هيرميس لتسطير فصل جديد في مسيرة نموها بالسوق السعودي.

سعود الطاسان: أتابع هيرميس منذ زمن ومعجب بعمق قدرتها على تغطية السوق

سعود الطاسان الرئيس التنفيذى لمجموعة هيرميس السعودية

كما عبر سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى واحدة من أكثر مؤسسات الخدمات المالية شهرة في المنطقة، مؤكدًا أنه قد تابع تطور المجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية على مدارالعقد الماضي، وكان دائمًا معجبًا بعمق تغطية السوق والقدرات الاستشارية والإلتزام نحو العميل الواضح.

وقال سعود إن المجموعة المالية هيرميس عززت مكانة علامتها التجارية بقوة على مر السنين، وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات عبر الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM)، وقد أصبحت المستشار المفضل لكبرى المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية أيضاً.

وأشار الطاسان أنه مع تطور اسواق رأس المال السعودية وتعميقها والمطالبة بمجموعة أكبر من المهارات في أسواق رأس المال، أنه مقتنع بأنه لا يوجد مؤسسة مجهزة بشكل أفضل من المجموعة المالية هيرميس لقيادة التفاعل المعقد بين رأس المال الدولي والفرص المحلية.

وأضاف الطاسان أنه من خلال العمل مع زملائه ذوي القدرات العالية في الشركة، يسعده أن تتاح له الفرصة لقيادة جهود المجموعة في السعودية.

وأعرب الطاسان عن تطلعه للانضمام إلى فريق قيادة المجموعة المالية هيرميس والبناء على الأساس الصلب وإمكانات النمو في الأعمال الواعدة خلال هذه المرحلة المشوقة من التطور و النمو في المملكة .