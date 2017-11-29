هيرميس: البورصة ستربح 20% فى 2018

سعر الصرف 17.45 جنيه 6.2 مليار دولار إيرادات السياحة .. و9.3 مليار استثمارًا أجنبيًّا مباشرًامنى عبدالباريتوقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة ارتفاع البورصة المصرية بنسبة %20 العام المقبل، فضلاً عن وصول متوسط سعر صرف الجنيه إلى 17.45 جنيه و17.50 جنيه بـ2019.وقالت هيرميس فى تقرير بحثى لها صدر

سعر الصرف 17.45 جنيه

6.2 مليار دولار إيرادات السياحة .. و9.3 مليار استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا



منى عبدالباري

توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة ارتفاع البورصة المصرية بنسبة %20 العام المقبل، فضلاً عن وصول متوسط سعر صرف الجنيه إلى 17.45 جنيه و17.50 جنيه بـ2019.

وقالت هيرميس فى تقرير بحثى لها صدر أمس، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 سيصل إلى مستويات 17000 نقطة بنهاية العام المقبل، مدعومًا بالمكاسب المحققة منذ بداية العام الجارى والتى بلغت نسبتها %22 بالدولار الأمريكى، منذ بداية العام الحالى، وسط استحواذ السوق المصرية على أعلى مرتبة بين أسواق منطقة الشرق الأوسط من وجهة نظرها.

وقال تقرير هيرميس إن استمرار ارتفاعات البورصة سيأتى مدعوما بشكل أساسى من تعافى القطاعات المالية غير المصرفية، وزيادة معدلات الإنتاج وتحسن الصناعة، وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الحقيقى إلى %4.4 فى 2018، و%5.2 عام 2019، مقارنة بـ%3.8 مستهدف العام الجارى.

وقالت إن الصعود المتوقع يعود أيضًا إلى تراجع معدلات الفائدة، والتعافى النسبى بقيمة العملة المحلية ومواصلة القطاع السياحى إحراز نتائج إيجابية، وزيادة إنتاج الغاز.

وقد يسجل سعر صرف الجنيه المصرى متوسط 17.45 جنيه العام المقبل، و17.50 جنيه العام 2019، على أن تتراجع معدلات الدين الخارجى إلى %27.6 من الناتج المحلى فى 2018، مقارنة بمستهدف %33.9 العام الحالى، وفقا لتقرير هيرميس.

ورجح التقرير ارتفاع إيرادات القطاع السياحى إلى 6.2 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بإيردات متوقعة 4.4 مليار دولار العام الحالى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.3 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بـ 7.7 مليار دمستهدف العام الحالى.

وقالت إن رأس المال السوقى بالبورصة يمثل نحو %17 من الناتج المحلى ما يدل على وجود فرص مستقبلية كبيرة للنمو خاصة فى ضوء الطروحات الحكومية والتى من شأنها جذب مزيد من التدفقات النقدية، وزيادة السيولة بالسوق.

وبحسب التقرير، أجمعت التوقعات على ارتفاع نصيب السهم من أرباح الشركات المدرجة بمؤشر egx30 بنسبة %14 خلال العام المقبل، وبنسبة %16 فى 2019، وهو ما يتوافق جزئيًا مع توقعات «هيرمس» البالغة %15 لـ2018، و%18 فى 2019، وذلك فى ضوء النتائج المحققة لعام 2017 حتى الآن.

إلا أن التقرير لفت إلى وجود عدة مخاطر أبرزها تراجع معدلات نمو الناتج المحلى والأرباح عما هو متوقع، واستمرار معدلات الفائدة والتضخم فى الارتفاع لفترة أطول من المتوقع، والسياسات العامة كارتفاع معدلات الفوائد البنكية، وتأثير التطورات الإقليمية والانتخابات الرئاسية المتوقعة عام 2018 على السوق.

وتوقع تقرير هيرميس تراجع نسب التضخم إلى مستويات %20.9 العام المقبل، و%10.5 عام 2019، مقارنة بترجيحاته لمستوى %23.3 العام الحالى.