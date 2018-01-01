هيرميس: احتياطي مصر يرتفع إلى 39 مليار دولار العام المالي المقبل

متابعات توقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) أن يحقق احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزة بحلول العام المالي المقبل 2018-2019 ليصل إلى 8ر39 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد، مواصلًا بذلك ارتفاعاته التي بدأها منذ أكثر من 25 شهرًا.وذكرت (هيرميس)- في تقريرها السنوي حول التوقعات الاقتصادية للعا

متابعات

توقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) أن يحقق احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزة بحلول العام المالي المقبل 2018-2019 ليصل إلى 8ر39 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد، مواصلًا بذلك ارتفاعاته التي بدأها منذ أكثر من 25 شهرًا.

وذكرت (هيرميس)- في تقريرها السنوي حول التوقعات الاقتصادية للعام 2018 الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ) أن هناك توقعات بارتفاع إيرادات السياحة إلى أكثر من 4ر8 مليار دولار، وقناة السويس إلى نحو 3ر5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بدخول حقلي (غرب الدلتا) و(ظهر) للإنتاج منذ العام الماضي 2017 الذي سيوفر جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي ويقلل الضغط على العملة المحلية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الشهر الماضي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 723ر36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، فيما سيعلن عن حجم الاحتياطي عن شهر ديسمبر مع نهاية هذا الأسبوع