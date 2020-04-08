هيرميس: إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه للشركة العربية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس عن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصرية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وذلك بصفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.

وأضافت فى بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه أن الجهة المستفيدة “الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والصكوك قد حصلتا على تصنيف ائتمانى (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تعد الصفقة الأولى من نوعها بالسوق المصرية

وأوضحت هيرميس أن هذا الإصدار يعتبر أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصرية، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة، فيما تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ش.م.م. بدور الشركة المصدرة.

وشدد ماجد العيوطي نائب رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات على اعتزازه بقدرة فريق العمل بالمبادرة في إتمام أول عملية من نوعها بالسوق المصرية.

وأضاف أن نجاح إتمام الصفقة الأخيرة رغم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد يدل على قدرة وكفاءة فريق العمل على اقتناص الفرص وتنفيذ وإتمام الصفقات في مختلف الظروف وفي كافة الأسواق التي يعمل بها القطاع..

وأشاد العيوطى ، بدور هيئة الرقابة المالية في استحداث المنتجات والأدوات التمويلية الجديدة التي تضيف عمق جديد لأسواق المال المصرية، كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفي حيث أن هذه الصفقة هي الرابعة على التوالي في أقل من ثلاثة أعوام، وهو ما يبرهن على قوة العلاقات والشراكة التي تجمع الشركة بعملائها لتحقيق النجاحات سواء على المدى البعيد أو القريب

ومن جانبه صرح مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرمس، بأن استراتيجية تشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات التي تم تنفيذها منذ عامين أتت بثمارها وذلك من خلال مساهمتها في تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق التي تعمل بها ، حيث إنها أسفرت عن تنفيذ عدة صفقات أدرت عوائد للقطاع في ظل تباطؤ أسواق المال بالشرق الأوسط والعالم بشكل عام.

وأضاف أن الشركة نجحت بنهاية العام الماضى أيضا في أول إصدار لسندات قصيرة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية وأيضًا طرح سندات توريق قصيرة الأجل لأول مرة في تاريخ السوق المصرية وذلك في إصدار بقيمة 167 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال.