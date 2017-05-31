هيرميس: أداء الأسهم إيجابي في رمضان خلافا للاعتقاد

- توقعات بالتعجيل بإضافة السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنهاية رمضان - فرص لإنتعاش شراء سهم طلعت مصطفى بعد انتهاء الموجة البيعية الحالية أيمن عزام قال محمد الحاج كبير محللي البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس في حوار مع وكالة بلومبرج الإخبارية أن أحجام التداول تقل خلال شهر رم

– توقعات بالتعجيل بإضافة السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنهاية رمضان

– فرص لإنتعاش شراء سهم طلعت مصطفى بعد انتهاء الموجة البيعية الحالية



أيمن عزام

قال محمد الحاج كبير محللي البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس في حوار مع وكالة بلومبرج الإخبارية أن أحجام التداول تقل خلال شهر رمضان، وأن استقصاء أداء البورصة خلال السنوات الـ 11 الماضية أثبت في دراسة أجرتها المجموعة المالية هيرميس تراجع أحجام التداول بنسبة 89% خلال شهر رمضان.

لكنه أشار مقابل هذا إلى أن الأداء خلافا للاعتقاد الشائع يكون إيجابيا في رمضان لكنه يكون سلبيا بعد وقبل الشهر الكريم.

الشيء المثير الذي يحدث خلال شهر رمضان الحالي، على حد تعبير الحاج، هو إضافة اسهم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الناشئة الخميس الموافق 1 يونيه وطرد اسهم أخرى، حيث يؤدي الحذف والإضافة إلى انتعاش التدفقات الداخلة والخارجة على حد سواء، ففي الإمارات المتحدة تمت إضافة سهم داماك العقارية إلى مؤشر مورجان إستانلي الإمارات المتحدة، مما أدى إلى رفع الأسهم بنسبة 16% ومن المتوقع استمرار الأداء الأيجابي لسهم الشركة خلال الأيام القليلة القادمة لكن أداء السهم سيصبح كما هو معتاد سلبيا بعد شهر من قرار الدمج في المؤشر. ومن المتوقع أن تبرز فرص شراء بعد انتهاء موجة بيعية تطال سهم شركة طلعت مصطفى الذي خرج من المؤشر.

وردا على سؤال حول توقعاته بشأن انتعاش أداء اسهم شركات بيع التجزئة، وفرص صمود الفكرة التقليدية التي ترجح انتعاش الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر وتراجع الإقبال على شركات الإنشاءات والأسمنت والبنوك قال الحاج إن انتعاش الانفاق الاستهلاكي مرجح في السعودية خصوصا بعد القرار الملكي بإعادة البدلات المالية للسعوديين مطلع العام الجاري.

وقال الحاج إنه يتوقع التعجيل باتخاذ قرار بنهاية شهر رمضان بإدراج السعودية ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيكون هذا القرار هو المحفز الاساسي لانتعاش الأسهم بعد انتهاء تأثير الانتعاش المتحقق خلال الاسبوع الجاري جراء اضافة وحذف اسهم معينة من المؤشر. بينما استبعد الحاج تراجع اسعار البترول لتتراوح بين 40 إلى 30 دولار للبرميل، مما يقلص فرص تحقيق انتعاش كنتيجة لتخفيض الاسعار على هذا النحو.

وحول أهمية أضافة السعودية في المؤشر قال الحاج إن المستثمرين الأجانب سيبدأون في النظر بقدر أكبر من الاهتمام عند ادراجها في المؤشر، مشيرا الى أن الأجانب لا يملكون سوى نسبة 1% من رأس أموال السوق، وهو ما يعني أن المجال متسعا لزيادة نطاق تدفقات الأجانب في السعودية. ويتوقع الحاج قدوم صافي تدفقات بقيم تتراوح بين 25 إلى 50 مليار دولار إلى السعودية. ويستبعد الحاج لعب الاصلاحات السعودية دور مهم في تحفيز أداء البورصة استنادا الى اتسام الإصلاحات عموما بالبطء.