هيرميس:عام 2018 سوف يشهد إصلاحات حكومية

في اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لهيرميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رجب عزالديناختتمت المجموعة المالية هيرميس فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري والذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد من كبار المستثمرين والمؤ

في اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لهيرميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي





رجب عزالدين

اختتمت المجموعة المالية هيرميس فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري والذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليون دولار أمريكي.

وقالت هيرميس فى بيان صحفى إن ممثلو مجتمع الاستثمار الدولي إلتقوا بالرئيس السيسي يوم الاثنين الماضى بحضور سيادة محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأكد الرئيس على التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة خلال عام 2018

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كما أكد الرئيس حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، حسبما صرح بيان رئاسة الجمهورية.

ونوه الرئيس إلى أن هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً في هذا الصدد أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.

و تألف الوفد الاستثماري من 39 ممثل عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والمحافظ المالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما شهد المؤتمر حضورًا قويًا لرؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائي والقطاع المصرفي.

وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن نسخة العام الحالي قد نجحت في عرض مستجدات المشهد الاقتصادي وذلك في ظل التوقعات التي تشير حدوث انتعاشة مرتقبة في السوق المصري خلال 2018، مؤكدًا على مرور مصر بمنعطف تاريخي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء.

وأضاف عوض أن المناقشات التي عقدها رئيس الجمهورية والقيادات الحكومية قد أثمرت عن طمأنة المستثمرين والمشاركين في المؤتمر بمناخ الاستثمار الواعد في مصر في ظل النتائج الملموسة التي تحققها مؤشرات الاقتصاد والسوق خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن الحكومة لا تدخر جهداً لضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار وتوفير المناخ المناسب لممارسة الأعمال باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.

ولفت عبيد إلى أن تصريحات الوزراء المشاركين بالمؤتمر قد بعثت برسالة تؤكد على جدية برنامج الإصلاحات الطموحة وأنه سيمضي بعزيمة دون كلل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف عبيد أن أهم نجاحات مؤتمر هذا العام هو تكوين صورة أكثر وضوحًا لمسار النمو الاقتصادي في مصر، والتأكيد على أن عام 2018 سوف يشهد استمرار الحكومة في السعي للمزيد من الإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.