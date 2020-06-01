«هيرمس وبلتون» يهيمنان على 31% من تنفيذات «النايكلس» منذ بداية العام

تراجع مؤشر "بورصة النيل – النايلكس" بنسبة 5%، ما يعادل 34 نقطة، خلال تعاملات شهر مايو المنقضي فقط

هيمنت شركتا هيرمس وبلتون للوساطة على 31% من تنفيذات “بورصة النيل – النايكلس”، في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي، وجاءت “هيرمس” في الصدارة تلاها “بلتون” .

يُذكر أن هيرمس تصدرت قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفّذة لتعاملات المستثمرين المصرين والعرب بالبورصة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بحصة سوقية بلغت 10 و19.8% بالترتيب.

وتراجع مؤشر “بورصة النيل – النايلكس” بنسبة 5%، ما يعادل 34 نقطة، خلال تعاملات شهر مايو المنقضي فقط.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر النيل قد اغلق عند مستوى 675 نقطة مقابل 709 نقطة خلال أبريل.

وأشار التقرير إلى أن قيم تداولات بورصة النيل قد انخفضت بقيمة 37 مليون جنيه لتسجل 57.06 مليون جنيه، مقابل 94.3 مليون الشهر السابق له.

وسجلت مؤشرات البورصة الرئيسية تراجعات جماعية خلال شهر مايو وسط خسائر لرأس المال السوقي وضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30ewi” الرئيسي قد انخفض بنسبة 3.2% ليسجل مستوى 10220 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.33% إلى 1159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنحو 6.14% ليغلق عند 1872 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4%، ما يعادل نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه مقابل 571.4 مليار جنيه أنهى بها تعاملات شهر أبريل.