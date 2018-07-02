«هيرمس» و«بايونيرز» يسيطران على %25.8 من تعاملات الأفراد

أسماء السيدنفذت 5 شركات سمسرة تعاملات للأفراد بقيمة 66.5 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية بنحو %36، وذلك خلال النصف اﻷول من العام الجارى .وجاء على رأس تلك الشركات «هيرمس للوساطة فى اﻷوراق المالية« بقيمة 25.9 مليار جنيه وحصة سوقية %13.4 من خلال 456 ألف عملية منفذة على 7.5 مليار ور

أسماء السيد

نفذت 5 شركات سمسرة تعاملات للأفراد بقيمة 66.5 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية بنحو %36، وذلك خلال النصف اﻷول من العام الجارى .

وجاء على رأس تلك الشركات «هيرمس للوساطة فى اﻷوراق المالية« بقيمة 25.9 مليار جنيه وحصة سوقية %13.4 من خلال 456 ألف عملية منفذة على 7.5 مليار ورقة مالية، تلتها شركة «بايونيرز» لتداول اﻷوراق المالية بقيمة 12.4 مليار جنيه بعد الاستحوذ على حصة سوقية %6.4 بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية من خلال 469.9 ألف عملية .

وفى الترتيب الثالث جاءت شركة «فاروس لتداول اﻷوراق المالية« بقيمة تداول 11.8 مليار جنيه وحصة سوقية %6 بحجم تداول 2.6 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 123 ألف عملية، ثم شركة التجارى الدولى للسمسرة فى اﻷوراق المالية بقيمة 11.4 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار جنيه من خلال تنفيذ 185 ألف عملية بحصة سوقية %5.9، وأخيرًا شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية« التى استحوذت على حصة سوقية بلغت %4.6 بقيمة تداول 9 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 139 ألف عملية بحجم 2.7 مليار ورقة مالية .

وعلى صعيد تعاملات شهر يونيوالمنقضى، جاءت شركة «المجموعة المالية للسمسرة فى اﻷوراق المالية» فاستحوذت «فاروس لتداول اﻷوراق المالية» على مركز القمة بتعاملات الأفراد بحصة سوقية %12 وقيمة 2.2 مليار جنيه، يليها «هيرميس للوساطة فى اﻷوراق المالية» بنسبة %9.2 بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، ثم «بلتون لتداول اﻷوراق المالية» فى الترتيب الثالث بحصة %6.76 وقيمة تداول بنحو1.2 مليار جنيه، ومن بعدها «بايونيرز لتداول اﻷوراق المالية» بـ%5.9 وبقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه وفى المركز الخامس جاءت «التجارى الدولي« بـ%4.5 وبقيمة تداول 832 مليون جنيه.