هيرمس في صدارة السمسرة بتعاملات اﻷفراد خلال 6 شهور

أسماء السيدتصدرت شركة "هيرمس" للوساطة في اﻷوراق المالية، شركات السمسرة على صعيد تعاملات اﻷفراد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تداول 26 مليار جنيه بحصة سوقية 13% من خلال تنفيذ 456 ألف عملية بحجم 7.5 مليار ورقة مالية.وفي الترتيب الثاني جاءت شركة "بايونيرز لتداول الوراق المالية"، بقيم

أسماء السيد

تصدرت شركة “هيرمس” للوساطة في اﻷوراق المالية، شركات السمسرة على صعيد تعاملات اﻷفراد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تداول 26 مليار جنيه بحصة سوقية 13% من خلال تنفيذ 456 ألف عملية بحجم 7.5 مليار ورقة مالية.

وفي الترتيب الثاني جاءت شركة “بايونيرز لتداول الوراق المالية”، بقيمة تداول 12.4 مليار جنيه وحصة سوقية 6.4%، تلاها شركة فاروس لتداول اﻷوراق المالية، بقيمة 11.8 مليار جنيه وحصة سوقية 6%، ثم “التجاري الدولي للسمسرة في اﻷوراق المالية” بقيمة 11.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.9%، وأخيرًا شركة بلتون لتداول اﻷوراق المالية بقيمة 9 مليارات جنيه بحصة سوقية 4.6%.