هيرمس في صدارة السمسرة بتعاملات اﻷفراد خلال 6 شهور

أسماء السيد
تصدرت شركة “هيرمس” للوساطة في اﻷوراق المالية، شركات السمسرة على صعيد تعاملات اﻷفراد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تداول 26 مليار جنيه بحصة سوقية 13% من خلال تنفيذ 456 ألف عملية بحجم 7.5 مليار ورقة مالية.
وفي الترتيب الثاني جاءت شركة “بايونيرز لتداول الوراق المالية”، بقيمة تداول 12.4 مليار جنيه وحصة سوقية 6.4%، تلاها شركة فاروس لتداول اﻷوراق المالية، بقيمة 11.8 مليار جنيه وحصة سوقية 6%، ثم “التجاري الدولي للسمسرة في اﻷوراق المالية” بقيمة 11.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 5.9%، وأخيرًا شركة بلتون لتداول اﻷوراق المالية بقيمة 9 مليارات جنيه بحصة سوقية 4.6%.