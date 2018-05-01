هيرمس على صدارة السمسرة بتعاملات الأفراد

أسماء السيد:احتلت شركة "هيرمس" للوساطة في الأوراق المالية صدارة السمسرة بتعاملات الأفراد خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الجاري بقيمة 21 ميار جنيه بحصة سوقية 14.4% وذلك بكمية تداول 6.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 351 ألف عملية.وجاء في الترتب الثاني شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية بقيمة 9.6 م

أسماء السيد:

احتلت شركة “هيرمس” للوساطة في الأوراق المالية صدارة السمسرة بتعاملات الأفراد خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الجاري بقيمة 21 ميار جنيه بحصة سوقية 14.4% وذلك بكمية تداول 6.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 351 ألف عملية.

وجاء في الترتب الثاني شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بقيمة 9.6 مليار جنيه بحصة سوقية 6.5% من خلال تنفيذ 359 ألف عملية على 2.6 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية بـ 9 مليار جنيه، ثم “فاروس” لتداول الأوراق المالية وأخيرًا “بلتون” لتداول الأوراق المالية .