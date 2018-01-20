هيرمس : صفقات محتملة على أسهم الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية

وأضاف – في تصريحات خاصة لـ “المال” على هامش مؤتمر صحفي نظمته الشركة – أن هناك مؤشرات تشير إلى احتمالية جذب استثمارات أجنبية لشركات مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب مهتمون بقطاعات الصحة و التعليم “المدارس و الجامعات” بجانب القطاع العقاري و الصناعي.

وأشار إلى أن نصيب مصر من محفظة استثمارات المؤسسات الأجنبية في الأسواق الناشئة، سيزداد خلال الفترة الراهنة، في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد و البورصة المصرية.

وكانت “هيرمس” قد نظمت منذ أيام الاجتماع السنوي الثاني في القاهرة مع 39 مؤسسة مالية، موزعة بين صناديق استثمار مباشر و أخرى سيادية و مجموعات عائلية، تقوم بإدارة أصول قيمتها 10 تريليونات دولار، وذلك لبحث الاستثمار في مصر سواء عبر سوق الأسهم أو أدوات الدين أو الاستثمار المباشر.

واشتمل الاجتماع السنوي الذي امتد لـ 3 أيام لقاء رئيس الجمهورية مع مجموعة المستثمرين الأجانب لمدة ساعة ونصف تقريبًا، تطرق إلى عدة ملفات أهمها شرح الرئيس خطة عمل الحكومة خلال العامين الماضيين، مع إبراز ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن.