هيرمس سمساراً لاستحواذ أديبتو على حصص فى 3 شركات مقيدة

■ الشرقاوى وسرحان مستشاراً قانونياً للمشترى شريف عمر علمت «المال» أن المجموعة المالية هيرمس ستتولى مهام السمسار المنفذ لعرض الشراء المقدم من شركة «أديبتو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى» لشراء حصص أغلبية فى 3 شركات مقيدة فى البورصة المصرية،…

■ الشرقاوى وسرحان مستشاراً قانونياً للمشترى

شريف عمر

علمت «المال» أن المجموعة المالية هيرمس ستتولى مهام السمسار المنفذ لعرض الشراء المقدم من شركة «أديبتو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى» لشراء حصص أغلبية فى 3 شركات مقيدة فى البورصة المصرية، هى القاهرة للدواجن، والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والمصرية للمشروعات السياحية العالمية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى عن استثناء شركة «أديبتو» من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على حصص 256 مليون سهم تمثل %53.4 من القاهرة للدواجن، و45.8 مليون سهم تمثل %91 من رأسمال شركة المصرية للنشا والجلوكوز، و361 مليون سهم تمثل %90.3 من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية.

وعلمت «المال» أن مكتب الشرقاوى وسرحان للمحاماة سيتولى مهام المستشار القانونى لشركة أديبتو فى الصفقات المنتظر أن تقارب قيمتها 4.2 مليار جنيه بعد التنفيذ، عند حسابها بسعر إغلاق أسهم تلك الشركات يوم الخميس الماضى.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن عروض أديبتو هى إعادة هيكلة لاستثماراتها فى السوق المصرية، بعد استحواذها على كامل أسهم شركة أمريكانا فى الكريت، وترغب حالياً فى نقل أى ملكية تابعة لأمريكانا فى مصر تحت ملكية أديبتو.

وكانت شركة أديبتو الإماراتية قد توصلت فى يونيو 2016، بقيادة محمد العبار، إلى اتفاق مع مجموعة الخير الوطنية، ذراع مجموعة الخرافى الاستثمارية، لشراء حصة الأخيرة فى أمريكانا، فى صفقة تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، لتصبح أكبر صفقة أغذية فى منطقة الخليج والشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة.

وتدير «أمريكانا» سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة بنظام الفرنشايز من بينها كنتاكى، وبيتزا هت، وفى مصر تملك مساهمات مباشرة فى شركات القاهرة للدواجن، والمصرية للنشا والجلوكوز.

ورجحت المصادر الانتهاء من عملية نقل الملكية فى الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وتعمل الشركة المصرية للمشروعات السياحية فى مجال الحصول على حق امتياز سلسلة الفنادق والمطاعم العالمية سواء لاستغلالها بنفسها أو منحها للغير، وإقامة وانشاء واستغلال وإدارة الفنادق والقرى السياحية والمطاعم والمنشآت السياحية فى مجالاتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سواء داخل مصر أو خارجها، فى حين تعمل شركة القاهرة للدواجن بقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على الأغذية المعلبة واللحوم. لديها 18 شركة تابعة تعمل فى جميع أنحاء مصر، وتأسست فى يوليو 1977.

وتعمل المصرية لصناعة النشا والجلوكوز فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية. ويقع مقر الشركة فى الجيزة، مصر وتم تأسيسها فى نوفمبر 1996.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية للمشروعات السياحية، خلالال 2017، تراجع أرباحها بنسبة %88.3 نتيجة زيادة التكاليف، بعد ان حققت أرباحاً بلغت 4.8 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 41.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام قبل الماضى.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة تكاليف الخامات وانخفاض عوائد الاستثمار فى ظل المتغيرات منذ بداية العام.

ووكانت المؤشرات المالية المجمعة لشركة القاهرة للدواجن، أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة %38 لتبلغ 364.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 263.3 مليون جنيه، مستفيدة من ارتفاع الايرادات إلى 4.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال القاهرة للدواجن 479 مليون جنيه، موزعاً على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة المصرية للنشا والجلوكوز خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة %21 على أساس سنوى، نتيجة نمو المبيعات، بعد ان سجلت أرباحاً 33.44 مليون جنيه مقابل 27.6 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 965.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 641.9 مليون جنيه فى 2016.