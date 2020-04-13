«هيرمس» تُطلق «بيتابس مصر» بالشراكة مع «بيتابس» العالمية

وقعت المجموعة المالية “هيرميس”، للدخول في شراكة استراتيجية مع شركة “بيتابس” الرائدة عالميًا في توفير حلول التكنولوجيا المالية والحاصلة على عدة جوائز مرموقة في هذا المجال، وذلك لإطلاق شركة “بيتابس مصر”.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، من المقرر أن تقوم “بيتابس مصر” بإنشاء منصة تكنولوجية جديدة من نوعها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية والرقمية، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.

وأوضح البيان أن الشركة الجديدة تهدف إلى تمكين العملاء من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، سواء كانت عمليات شراء أو تحصيل أموال أو سداد فواتير، وذلك عن طريق الإنترنت وغيره من الوسائل الأخرى، وذلك على أن يتم تقديم تلك المميزات والحلول المتكاملة من خلال منصة سهلة الاستعمال يستطيع العملاء من خلالها إجراء معاملاتهم المالية المختلفة باتباع خطوات قليلة وبسيطة.

وفي هذا السياق أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الدين، أن الشراكة بين المجموعة المالية هيرميس و”بيتابس” العالمية، تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للتوسع بباقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها من خلال إطلاق شركات جديدة، بالتوازي مع دعم جهود الشمول المالي في مصر.

وأشار حسونة إلى أن تلك الشراكة ستدعم السوق بمنصة خدمات تمكن عملائها من تنفيذ معاملاتهم المالية من خلال وسائل آمنة وفعالة مع سد الفجوة في خدمات المدفوعات، وذلك في وقت تتصدى فيه دول العالم لتداعيات فيروس كورونا الذي أحدث اضطرابًا في إجراء المعاملات المالية اليومية بمختلف الشركات والأعمال.

وفور إطلاق الشركة الجديدة، ستقوم “بيتابس مصر” بتوفير باقة متنوعة وابتكارية من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية، إضافة إلى توفير باقة من خدمات وحلول الدفع الإلكترونية المتميزة بسهولة دمجها بمختلف منصات الخدمات الإلكترونية، حيث تتميز الخدمات الجديدة بتمكين التجار والمستهلكين من تنفيذ معاملات الشراء والدفع في خطوة واحدة.

كما تعتزم “بيتابس مصر” تقديم خدمات للشركات والكيانات التجارية من خلال توفير العديد من الوسائل المتطورة لقبول المدفوعات مثل رمز الاستجابة السريع “QR Code” وبوابات المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف حسونة أن الهدف من توقيع تلك الشراكة هو المساهمة الفعالة في تهيئة السوق المصري لاعتماد أنظمة الدفع غير النقدي، إلى جانب دعم العملاء من المستهلكين أو التجار خلال كافة مراحل البيع والشراء.

وأوضح أن تأسيس الشركة الجديدة يتزامن مع انتشار حلول الدفع البديلة ومن أبرزها المحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية التي تلبي احتياجات المستهلكين عبر الإنترنت.

وأشار حسونة إلى أن إطلاق أنشطة بيتابس مصر، في وقت يتزايد فيه الإقبال على حلول التكنولوجيا المالية محليًا، سوف يدعم الشركة في تطوير وسائل الدفع غير النقدي في مصر، إلى جانب توفير باقة جديدة من الحلول التي تتماشى مع التطور العالمي على صعيد التجارة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعرب عبد العزيز الجوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيتابس” عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الجديدة مع المجموعة المالية هيرميس، باعتبارها نموذجًا فريدًا لتحقيق التكامل بين اثنين من أقوى الكيانات العالمية.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تأتي انطلاقًا من رغبة الشركتين في تحقيق رؤيتهما الهادفة إلى تقديم حلول دفع ابتكارية وتعزيز الشمول المالي بمصر، فضلًا عن توفير تجربة استخدام غير مسبوقة لملايين المستهلكين في السوق المصري.

وأضاف الجوف أن الهدف الرئيسي من الشراكة يتمثل في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر عبر توظيف الخبرة الواسعة التي تنفرد بها شركته وتكاملها مع دراية المجموعة المالية هيرميس العميقة بتوجهات السوق المحلي وريادتها لأسواق المنطقة، وبالتالي ضمان نمو أعمال الشركة الجديدة وتعزيز قدرتها على العمل بكفاءة ومرونة عالية.

وقد تم تكليف الخبير المالي هاني سليمان بمنصب المدير العام لشركة “بيتابس مصر”، علمًا بأن سليمان يحظى بخبرة 17 عامًا في مجال الخدمات المالية وتطوير الأعمال والإدارة الاستراتيجية، فضلًا عن خبراته الواسعة في مجال الابتكار الرقمي وعقد التحالفات الاستراتيجية.

وأعرب هاني سليمان عن اعتزازه بإطلاق منصة “بيتابس مصر” بموجب التعاون المشترك بين المجموعة المالية هيرميس وشركة “بيتابس”، مضيفًا أن الشركة ستعمل على تقديم الخدمات التي تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة من أجل تعزيز جهود الشمول المالي، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.