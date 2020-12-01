بورصة وشركات

«هيرمس» تقتنص صدارة تعاملات «السمسرة» في نوفمبر بـ 10.6% من التعاملات

الشقيقتان هيرمس والمجموعة المالية في الصدارة
أحمد علي 7:31 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 7:31 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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اقتنصت شركة “هيرمس” صدارة ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي، منفذة تعاملات بقيمة 7.362 مليار جنيه بحصة سوقية 10.6% .

المجموعة المالية في الوصافة بتداولات منفذة قيمتها 4.7 مليار جنيه

و حلت المجموعة المالية للسمسرة في المركز الثاني محققة تداولات 4.734 مليار جنيه بحصة سوقية 6.8% وهو ذات المركز المحقق في ترتيب شهر أكتوبر الماضي.

فاروس تدخل للمثلث الذهبي

سجلت “فاروس” قفزة كبيرة في ترتيب شهر نوفمبر الماضي لتحتل المركز الـ 3 مدعومة بعملياتها في سوق الصفقات، مسجلة تعاملات قدرها 4.149 مليار جنيه بحصة سوقية 5.9% .

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و احتلت “بلتون” المركز الـ 4 في ترتيب شهر نوفمبر الماضي، مسجلة تداولات بقيمة 3.448 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 4.9%، مقارنة بالمركز الـ 7 في أكتوبر الماضي.

التجاري الدولي تتراجع للمركز الـ 5

وتراجعت شركة “التجاري الدولي” للمركز الـ 5 في ترتيب شهر نوفمبر الماضي بقيمة تعاملات قدرها 3.315 مليار جنيه بحصة سوقية 4.8% مقارنة بمركز الصدارة في أكتوبر الماضي.

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وتراجعت “بايونيرز” الى المركز الـ 6 في ترتيب شهر نوفمبر المنقضي، اذ نفذت تداولات بقيمة 2.993 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 4.3% مقارنة بالمركز الـ 5 في شهر أكتوبر الماضي.

و حلت “عربية أونلاين” في المركز الـ 7 بترتيب شهر نوفمبر المنقضي، مسجلة تداولات بقيمة 2.439 مليار جنيه بحصة سوقية 3.5%، مقارنة بالمركز الـ 11 في شهر أكتوبر الماضي

و تقدمت “مباشر” مركزين لتحتل المرتبة الثامنة في ترتيب شهر نوفمبر الماضي، منفذة تداولات بقيمة 2.305 مليار جنيه بحصة سوقية 3.3%

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وجاءت “أرقام” في المركز الـ 9 بترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي، بتسجيلها لتداولات منفذة قيمتها 2.290 مليار جنيه بحصة سوقية 3.3%،

تقدمت “سيجما” الى المركز الـ 10 في ترتيب نوفمبر 2020، بقيم تداولات منفذة قيمتها 2.159 مليار جنيه بحصة سوقية 3.1%، مقارنة بالمركز الـ 14 في ترتيب شهر أكتوبر الماضي

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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