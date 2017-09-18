هيرمس تفتتح مقرًا جديدًا في نيويورك

أسماء السيد:

أعلنت المجموعة المالية “هيرميس” _ المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن افتتاح مقرها الجديد في مدينة نيويورك، بعد حصولها على تراخيص هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA) ومؤسسة حماية المستثمرين في الأوراق المالية(SIPC) لمزاولة النشاط في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري، وذلك تحت اسم «EFG Hermes USA Inc».



وسوف يساهم المقر الجديد في تنمية شبكة عملاء الوساطة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملاء المجموعة المالية “هيرميس” في السوق الأمريكية، فضلاً عن كونه نقطة بداية لتقديم جميع منتجات الشركة للسوق الأمريكية.



وفي سياق متصل، أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن افتتاح المقر الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي في إطار إستراتيجية توسعات “هيرميس” خارج أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن التواجد المباشر في نيويورك، سيحقق عدة أهداف محورية ومن بينها الاقتراب من مجتمع الاستثمار الأمريكي بباقة الخدمات المتنوعة وانتشارنا الجغرافي المتنامي، ولا سيما وسط تحول مستويات الإقبال نحو الوجهات الاستثمارية غير التقليدية خارج أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



جدير بالذكر أن الشركة الجديدة، تنفرد بعدة مميزات تنافسية أبرزها امتلاك أكبر قاعدة عملاء بين بنوك الاستثمار العربية التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن المكانة الرائدة التي تحتلها “هيرميس” في الأسواق التي تعمل بها، وهي بالتالي بوابة مجتمع الاستثمار الأمريكي لأكثر من 20 سوقا من نيجيريا والشرق الأوسط حتى فيتنام بكتلة سكانية تتجاوز 2.1 مليار نسمة، علمًا بأن تلك الأسواق تحظى بمجموعة من الاقتصادات الأسرع نموًا حول العالم وتمثل ركناً محوريًا على خريطة الاستثمار العالمي، إذ تتفوق مؤشرات النمو على تلك المسجلة بالأسواق العالمية.



ومن جانبه، قال كريم بغدادي، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية “هيرميس” بالولايات المتحدة، إن أسواق الشركة تنبض بفرص الاستثمار في عدة قطاعات متنوعة مثل الأغذية والرعاية الصحية والنقل وأيضًا القطاع الصناعي، غير أن ضعف البنية المعلوماتية وندرة الكيانات المرموقة يحول دون استفادة مستثمري أمريكا الشمالية من تلك الفرص الواعدة.

وأضاف أن “هيرميس” تنفرد بالتواجد المباشر والريادة في العديد من تلك الأسواق عبر أكثر من 30 عامًا، وأن جودة المنتجات البحثية التي توفرها الشركة سيفتح تلك الأسواق لعملائنا في الولايات المتحدة.



ويأتي افتتاح مقر “هيرميس” في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور شهر واحد على إطلاق عمليات الشركة في كينيا وثلاثة أشهر على افتتاح شركة «المجموعة المالية هيرميس باكستان»، و أصبحت المجموعة المالية “هيرميس” أول بنك استثمار أجنبي يدخل السوق الباكستانية بصورة مباشرة وأول شركة أجنبية للوساطة في الأوراق المالية تتواجد في السوق المحلية منذ عام 2008.