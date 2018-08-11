هيرمس تصعد منفردة بتعاملات الـ«GDR’S» خلال أسبوع

أسماء السيدارتفعت شهادة إيداع "المجموعة المالية – هيرمس"، منفردة بتعاملات الشهادات المصرية المقيدة في بورصة "لندن"، اﻷسبوع الماضي، بنسبة 6%، لتسجل 1.88 دولار، مقارنة بـ 1.78 دولار اﻷسبوع السابق له.وتراجعت شهادة إيداع "التجاري الدولي" بنسبة 4% لتصل 4.55 دولار، مقارنة بـ 4.74 دولار اﻷسبوع ال

أسماء السيد

ارتفعت شهادة إيداع “المجموعة المالية – هيرمس”، منفردة بتعاملات الشهادات المصرية المقيدة في بورصة “لندن”، اﻷسبوع الماضي، بنسبة 6%، لتسجل 1.88 دولار، مقارنة بـ 1.78 دولار اﻷسبوع السابق له.

وتراجعت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 4% لتصل 4.55 دولار، مقارنة بـ 4.74 دولار اﻷسبوع السابق له، وظلت باقي شهادات الإيداع بنفس السعر دون تغير على رأسها شهادة إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية عند 5.35 دولار، و”المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار، و”أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” بـ 0.20 دولار.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعًا جماعيًا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.74% مغلقًا عند 15924 نقطة، وارتفع نظيره للأسهم المتوسطة والصغيرة EGX70 بـ0.8% مسجلًا مستوى 754 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.58% ليستقر عند مستوى 1954 نقطة، وصعد مؤشر EGX20 بنسبة 0.95% مسجلًا 15871 نقطة.

كما ارتفع رأسمال البورصة السوقي 5.4 مليار جنيه، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 885.778 مليار جنيه، مقارنة بقيمته عند بداية التعاملات، والبالغة 880.368 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.