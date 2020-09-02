«هيرمس» تخطف صدارة السمسرة من شقيقتها الكبرى فى أغسطس

سيطرت الشقيقتان هيرمس والمجموعة المالية على صدارة ووصافة ترتيب شركات السمسرة لشهر أغسطس 2020، فيما نجحت شركة التجارى الدولى فى العودة مجددًا للمثلث الذهبى، عقب ابتعادها عنه فى ترتيب شهر يوليو الماضى.

غياب القفزات الكبيرة فى المراكز وإختفاء أثر الصفقات أبرز ملامح الترتيب

وجاءت أبرز ملامح ترتيب شهر أغسطس المنقضى، ممثلة فى غياب القفزات الكبيرة للشركات سواء بالصعود الى قائمة الـ 20 الكبار أو بإحداث تغيير كبير فى ترتيب الـ 10 الأوائل، كما غاب أثر الصفقات على ترتيب الشركات بذلك الشهر.

وعن أبرز خطط شركات السمسرة، أفاد مسئولو تلك الشركات بأنهم صبوا كامل تركيزهم خلال الفترة الماضية، على تحسين الأدوات التكنولوجية التى تساعد المستثمرين على إنجاز عمليات البيع والشراء أونلاين، بالإضافة إلى سعيهم نحو زيادة حصصهم من كعكة تعاملات الأفراد.

وشهد شهر أغسطس المنقضى، استمرار الأداء الايجابى للبورصة على صعيد قيم التداولات التى سجلت نحو 37.9 مليار جنيه منفذة على 10.37 مليون ورقة مالية.

1: هيرمس

خطفت شركة هيرمس للوساطة صدارة ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر أغسطس المنقضى، منفذة تداولات بقيمة 5.076 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية %9 لتتقدم مركزين عن ترتيبها فى شهر يوليو الماضى، والذى جاءت فى ترتيبه بالمركز الثالث بحصة %10.5 بقيمة تعاملات منفذة 4.2 مليار جنيه

، فيما حلت “هيرمس” فى المركز الـ 3 بترتيب الفترة من مطلع العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى، بحصة سوقية %8.2 بقيمة تداولات منفذة بلغت 29.005 مليار جنيه.

2: المجموعة المالية

تراجعت المجموعة المالية للسمسرة لمركز الوصافة عقب احتلال الصدارة لأشهر عدة، منفذة تداولات بقيمة 4.329 مليار جنيه بحصة سوقية %7.7 مقارنة بصدارة فى ترتيب يوليو الماضى عندما استحوذت على حصة سوقية قدرها 20.7% بقيمة 8.3 مليار جنيه.

فيما تصدرت “المجموعة المالية” ترتيب الفترة من مطلع العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى، بحصة سوقية %15.1 بقيمة تداولات منفذة 53.307 مليار جنيه.

3: التجارى الدولي

تقدمت شركة التجارى الدولى للسمسرة الى المركز الثالث بترتيب شهر أغسطس منفذة تداولات بقيمة 4.004 مليار جنيه بحصة سوقية %7.1، مقارنة بالمركز الـ 4 فى ترتيب شهر يوليو الذى استحوذت فيه على حصة سوقية %5.1 بقيمة تعاملات منفذة 2.763 مليار جنيه.

و جاءت “التجارى الدولي” فى المركز الـ 2 بترتيب الفترة من مطلع العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى، بحصة سوقية %8.3 بقيمة تداولات منفذة 29.189 مليار جنيه.

4: بايونيرز

تقدمت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى ترتيب شهر أغسطس لتحتل المركز الـ4 بقيم تداولات منفذة 3.208 مليار جنيه بحصة سوقية %5.7 مقارنة بالمركز الـ6 فى شهر يوليو الماضى، عندما حصلت على حصة سوقية %3.9 تمثل تداولات منفذة بقيمة 2.094 مليار جنيه،

بينما سجلت «بايونيرز» المركز الـ5 فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى اغسطس الماضى بحصة سوقية %5.7.

وأرجع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تقدم شركته فى ترتيب أغسطس، إلى تركيزها على تعاملات شريحة المؤسسات، وكذلك التعاملات الإليكترونية، فى ضوء تطوير الموبايل App، والتعاملات الإليكترونية.

وجاءت بايونيرز بالمركز العاشر فى تعاملات المؤسسات فى أغسطس، بحصة سوقية %2.8 وقيم تداولات 431.4 مليون جنيه.

ولفت عبدالقادر إلى أن بايونيرز خلال فترة العام ونصف العام المنقضية كان تركيزها منصبا على تطوير البنية التكنولوجية، وهو ما دعمها بقوة خلال فترة فيروس كورونا.

5: بلتون

حافظت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية على مركزها الخامس للشهر الثانى على التوالى، عندما نفذت تداولات بقيمة 2.746 مليار جنيه بحصة سوقية %4.9 مقارنة بعمليات تداول منفذة فى شهر يوليو الماضى بقيمة 2.383 مليار جنيه بحصة سوقية 4.4.

وفى المركز الـ6 جاءت “بلتون” فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى أغسطس الماضى بحصة سوقية %4.6.

6: عربية أون لاين

تقدمت شركة عربية أون لاين للوساطة للمركز الـ 6 بترتيب شهر أغسطس 2020، عقب تنفيذها لعمليات تداول بقيمة 2.116 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية %3.8 مقارنة بالمركز الـ 9 فى شهر يوليو الماضى، عندما نفذت عمليات تداول بقيمة 1.558 مليار جنيه بحصة سوقية %2.9.

بينما سجلت “عربية أونلاين” المركز الـ 10 فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى اغسطس الماضى بحصة سوقية %2.6.

وأرجع عمرو الجزيرى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين، قفزة شركته بواقع 3 مراكز إلى تعاملات الأفراد، والتى تركز عليها الشركة بشكل كبير، فضلا عن تعزيز الخدمات التكنولوجية، وزيادة جودتها.

واستحوذت عربية أون لاين على المرتبة الثالثة فى تعاملات الأفراد شهر أغسطس المنتهى بحصة سوقية %5 بتداولات مليارى جنيه.

وتابع، اتجهت عربية أون لاين الفترة الماضية أيضا نحو تعزيز جودة خدمات الدعم الفنى والتقنى لديها، وهو ما كان عائده واضحا على مركز الشركة.

7: مباشر

نجحت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى الدخول لقائمة الـ 10 الكبار بترتيب شهر أغسطس المنقضى، عبر تنفيذها لعمليات تداول بقيمة 2.041 مليار جنيه بحصة سوقية %3.6 مقارنة بالمركز الـ 11، فى شهر يوليو الماضى، بقيمة عمليات منفذة 1.337 مليار جنيه بحصة سوقية %2.5.

وسجلت “مباشر” المركز الـ 11 فى ترتيب شركات السمسرة من أول يناير الى نهاية أغسطس 2020، بقمية تداولات منفذة بلغت 8.800 مليار جنيه بحصة سوقية %2.5.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، إنه فى حال رواج السوق تقوم شركته بإتاحة كافة أدوات التعاملات لعملائها، كالـ Margin، والـ same day، لافتا إلى أن مباشر طبقت ذلك فى أغسطس ما كان سببا رئيسيا فى هذا الصعود.

وتابع، كان هناك تعاملات أجانب جيدة، ساهمت أيضا فى هذا الصعود، اذ جاءت مباشر انترناشيونال فى المركز السادس على صعيد تعاملات الأجانب فى أغسطس بحصة سوقية، %2.5 وقيم تعاملات 170 مليون جنيه.

8: سيجما

حلت “سيجما” فى المركز الـ 8 بترتيب شهر أغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة بلغت 2.013 مليار جنيه بحصة سوقية %3.6 لتحافظ على مركزها المحقق سلفًا فى شهر يوليو الماضى، عندما استحوذت على %3 من تعاملات السوق بقيمة عمليات تداول منفذة 1.620 مليار جنيه.

و ظهرت سيجما فى المركز الـ 8 فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى اغسطس الماضى بحصة سوقية %2.7.

9: فاروس

تراجعت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية الى المركز الـ 9 عقب تنفيذها تداولات بقيمة 1.943 مليار جنيه بحصة سوقية %3.4 مقارنة بمركز الوصافة فى شهر يوليو الماضى، بحصة سوقية %11.2 من خلال التعامل على 338.2 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 4.5 مليار جنيه.

فيما جاءت “فاروس” فى المركز الـ 4 بترتيب الفترة من مطلع العام الجارى وحتى نهاية اغسطس الماضى، بحصة سوقية %6.7.

10 : أرقام

جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 10 بترتيب السمسرة لشهر أغسطس المنقضى، بقيمة تداولات منفذة 1.732 مليار جنيه بحصة سوقية %3.1 وهو ذات المركز المحقق فى شهر يوليو الماضى، بحصة سوقية %2.8 بقيمة 1.539 مليار جنيه.

بينما سجلت “أرقام” المركز الـ 7 فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى أغسطس الماضى بحصة سوقية %3.6.

11: نعيم

حلت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بالمركز الـ 11 بترتيب شهر أغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة قدرها 1.383 مليار جنيه بحصة سوقية 2.5% مقارنة بالمركز الـ 14 فى شهر يوليو الماضى، بحصة سوقية %1.9 بقيمة 1.024 مليار جنيه.

وسجلت “نعيم” المركز الـ 9 فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى أغسطس 2020، بقمية تداولات منفذة بلغت 9.527 مليار جنيه بحصة سوقية %2.7.

12: اتش سي

حلت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 12 منفذة تداولات بقيمة 1.274 مليار جنيه بحصة سوقية %2.3 مقارنة بالمركز الـ 13 فى ترتيب شركات الوساطة لشهر يوليو الماضى، بقيمة عمليات تداول منفذة 1.127 مليار جنيه بحصة سوقية %2.1.

وسجلت “اتش سي” المركز الـ 12 فى ترتيب شركات السمسرة منذ يناير الى أغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة بلغت 7.228 مليار جنيه بحصة سوقية %2.1.

13: برايم

تقدمت شركة برايم لتداول الأوراق المالية للمركز الـ 13 بترتيب السمسرة لشهر أغسطس 2020، منفذة تداولات بقيمة 1.126 مليار جنيه بحصة سوقية %2 مقارنة بالمركز الـ 20 فى ترتيب شهر يوليو 2020، بقيمة تداولات منفذة آنذاك بـ 681.327 مليون جنيه بحصة سوقية %1.3.

وظهرت “برايم” فى المركز الـ 13 بترتيب السمسرة فى الفترة من يناير الى اغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة 6.734 مليار جنيه بحصة سوقية %1.9.

شوكت المراغى: نسعى لزيادة حصتنا السوقية بالمؤسسات الفترة المقبلة

وقال شوكت المراغى العضو المنتدب بشركة “برايم”، إن تعاملات البورصة المصرية شهدت تحسنًا خلال اغسطس الماضى مقارنة بشهر يوليو السابق لهُ.

ولفت أن نشاط تعاملات السوق دعم أداء شركتهُ خلال الشهر الماضى، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم مواصلة الأداء المتطور حتى نهاية العام، موضحًا أن الشركة لديها هدف رئيسى خلال الفترة المتبقية من العام، بزيادة حصتها من المؤسسات البالغة %1.9 حاليًا.

وأشار المراغى، إلى أن الشركة تولى حاليًا قطاع البحوث اهتمامًا كبيرًا، حيث جرى إعادة هيكلة كاملة لهُ ويتم حاليًا إستكمالها.

14: تايكون

تقدمت “تايكون” للمركز الـ 14 فى ترتيب شركات السمسرة لشهر أغسطس المنقضى،بقمية تداولات منفذة 1.125 مليار جنيه بحصة سوقية %2 مقارنة بالمركز الـ 17، فى شهر يوليو الماضى، بحصة سوقية %1.4 بتداولات منفذة قيمتها 777.743 مليون جنيه،

وحلت “تايكون” فى المركز الـ 19 بترتيب السمسرة فى الفترة من يناير الى اغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة 4.372 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.2.

15: شعاع

سجلت شركة “شعاع” المركز الـ15 بترتيب شهر اغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة قيمتها 1.041 مليار جنيه بحصة سوقية %1.8 متقدمة عن مركزها الـ 18 فى ترتيب شهر يوليو الماضى، بقيمة تداولات منفذة 728.926 مليون جنيه بحصة سوقية %1.3.

وحلت “شعاع” فى المركز الـ 18 بترتيب السمسرة فى الفترة من يناير الى اغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة 4.433 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3.

16: ثمار

حلت شركة ثمار لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 16 بترتيب شركات السمسرة لشهر أغسطس 2020، عبر تنفيذ عمليات تداول بقيمة 1.037 مليار جنيه بحصة سوقية %1.8 مقارنة بالمركز الـ 19 فى شهر يوليو الماضى، اذ استحوذت على %1.3 من تعاملات السوق بقيمة 707.665 مليون جنيه.

وظهرت «ُثمار» قى المركز الـ 17 فى ترتيب السمسرة من يناير الى اغسطس 2020، مستحوذة على حصة سوقية %1.3 بتنفيذها لتداولات بقيمة 4.490 مليار جنيه.

عادل عبد الفتاح: نشاط المستثمرين الأفراد دعم شركتنا خلال اغسطس

وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بـ”ثمار”، إن تعاملات الأفراد شهدت نشاطًا خلال شهر اغسطس الماضى، وبالتالى دعمت أداء شركتهُ، موضحًا أن تعاملات الأفراد المحليين تحديدًا تهيمن على النسبة الأكبر من تعاملات شركتهُ بنسبة %95 فيما تمثل تعاملات المؤسسات حوالى %5 فقط.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم مواصلة الأداء النشط خلال الفترة المتبقية من العام، إذ تسعى للتواجد ضمن الـ10 الأوائل، من خلال زيادة حصتها بتعاملات المؤسسات.

ولفت عبد الفتاح، إلى أن الشركة تركز حاليًا على تقديم خدماتها من خلال الأون لاين، دون أى محاولات للتوسع جغرافيًا سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى.

يُذكر أن “ثمار” إحتلت الترتيب العاشر بتعاملات الأفراد –تشمل الصفقات والسندات- بحصة سوقية %2.5 وبقيمة تداول بلغت مليار جنيه فى أغسطس الماضى.

17 : العربى الافريقي

جاءت شركة العربى الافريقى الدولى لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 17 بترتيب شهر اغسطس المنقضى، بحصة سوقية %1.8 بتداولات منفذة قيمتها 1.034 مليار جنيه، مقارنة بالمركز السابع، فى شهر يوليو الماضى، بقيمة عمليات تداول منفذة بلغت 1.800 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3.

بينما سجلت الشركة المركز الـ 14 فى ترتيب الـ 8 شهور المنقضية من عام 2020 بحصة سوقية %1.8.

18: نيوبرنت

حلت شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 18 بترتيب شهر أغسطس 2020، منفذة تداولات بقيمة 1.013 مليار جنيه بحصة سوقية %1.8 مقارنة بالمركز الـ 16 فى شهر يوليو الماضى، عندما استحوذت على حصة سوقية %1.5 بقيمة 785.093 مليون جنيه.

بينما سجلت “نيوبرنت” المركز الـ 21 فى ترتيب الـ 8 شهور المنقضية من عام 2020 بحصة سوقية %1.1.

19: حلوان

ظهرت شركة حلوان لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 19 بترتيب شهر أغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة 777.103 مليون جنيه بحصة سوقية %1.4 مقارنة بالمركز الـ 21 فى ترتيب شهر يوليو المنقضى بقيمة تداولات منفذة 615.327 مليون جنيه بحصة سوقية %1.1.

واحتلت الشركة المركز الـ 22 فى ترتيب السمسرة فى أول 8 أشهر من العام الجارى، مستحوذة على حصة %0.9 من تعاملات السوق.

20: كايرو كابيتال

حلت شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 20 بترتيب شركات السمسرة لشهر أغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة 777.051 مليون جنيه بحصة سوقية %1.4 متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها فى شهر يوليو الماضى، عندما حققت المركز الـ 23.

فيما احتلت الشركة المركز الـ 16 بترتيب السمسرة فى الفترة من يناير الى اغسطس 2020، بقيمة تداولات منفذة 4.520 مليار جنيه بحصة سوقية %1.3.

أحمد أبو حسين: نجرى إعادة هيكلة للبنية التكنولوجية حالياً

وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب بـ«كايرو كابيتال»، إن الشركة تمكنت خلال شهر أغسطس الماضى من التقدم بمعدل 3 مراكز، بدعم من تحسن أداء البورصة المصرية ونشاط قيم التداول.

ولفت إلى أن قيم التداولات ظلت طوال شهر اغسطس فى المعدلات المليارية، مشيرًا الى ان الشركة تعمل حاليًا على تطوير بنيتها التكنولوجية، من خلال تطوير ابلكيشن الأون لاين، للاعتماد بشكل أساسى عليه بالنسبة للعملاء وأيضًا من جانب العملاء.

واوضح أبو حسين، إلى أن الهدف وراء ذلك يتمثل فى زيادة الحصص السوقية للأفراد والمؤسسات وإمكانية البحث عن صفقات جديدة لمواصلة الأداء الجيد.

قسم البورصة