بورصة وشركات

«هيرمس» تحتل الصدارة بتعاملات العرب الربع الأول من العام الجاري

بحصة سوقية 15%
أسماء السيد 10:14 م, الجمعة, 2 أبريل 21 10:14 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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اقتنصت شركة “هيرمس” للوساطة” صدارة شركات السمسرة بتعاملات العرب في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بحصة سوقية 15%.

ووفقًا للبيانات فقد حققت شركة “هيرمس” تداولات بقيمة 1.8 مليار جنيه، في حين نفذت 22.7 ألف عملية، بحجم تداول بلغ 527.4 مليون ورقة مالية.

فيما جاءت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا، تلاها شركة “مباشر إنترناشيونال هولدنج” ثم “العربي الأفريقي”.

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يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت حالة من التراجع الجماعي خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط خسائر محدودة جدًا لرأسمالها السوقي بلغت حوالي مليار جنيه فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 2.5% عند 10568 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70EWI” بنحو 8.2% مغلقًا عند 1969 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 6% وسجل 2910 نقاط.

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وارتفعت تداولات الأسهم لتسجل 242 مليار جنيه مقارنة مع 162.3 مليار خلال الربع السابق له والذي يمثل الربع الأخير من العام الماضي، واستحوذت الأسهم على 41.2% من بينها.

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بقلم أسماء السيد

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