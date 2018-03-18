هيرمس تتفاوض على إدارة صندوقين تأمين خاص

أحمد علي:كشف أحمد شلبي، نائب الرئيس المساعد بقطاع ادارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، ان شركته تتفاوض على ادارة صندوقين تأمين خاص خلال الفترة الراهنة، وذلك في اطار خطة الشركة لرفع نسبة الأصول المدارة بها بـ 15%وأضاف في تصريحات لـ "المال" أن المفاوضات – التي رفض الكشف عن تفاصيلها- في مرحل

أحمد علي:

كشف أحمد شلبي، نائب الرئيس المساعد بقطاع ادارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، ان شركته تتفاوض على ادارة صندوقين تأمين خاص خلال الفترة الراهنة، وذلك في اطار خطة الشركة لرفع نسبة الأصول المدارة بها بـ 15%

وأضاف في تصريحات لـ “المال” أن المفاوضات – التي رفض الكشف عن تفاصيلها- في مرحلة متقدمة مع الجهات المالكة لتلك الصناديق، مشيرًا الى ان “هيرمس” تستهدف اقتناص عدد من مناقصات المحافظ المالية الحكومية وأبرزها الأورقاف.

يُذكر أن “المال” نشرت مسبقًا عن استهداف الشركة التوسع في مجال الشراكة مع شركة أليانز للتأمين، فيما يتعلق بتأسيس صنايق للمعاشات بالشركات، مثلما حدث مؤخرًا في “غبور أوتو”.

وأوضح نائب الرئيس المساعد بقطاع ادارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، ان حجم الأصول المدارة في مصر وصل إلي نحو 12.5 مليار جنية خلال عام 2017، بنسبة نمو بلغت 20 %.

وتدير “هيرمس” نحو 18 صندوق استثماري متنوع، منها 7 صناديق سيولة نقدية وصندوق دخل ثابت وصندوقين بفئة المتوازنة، وصندوق بفئة الأصول المتعددة، ونحو 6 صناديق في الأسهم.

يُذكر أن “المال” قد نشرت على لسان خليل البواب، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، إن الشركة تستعد لإطلاق وإدارة صندوقين نقديين خلال 6 أشهر، فيما سيتخصص أحد الصناديق في فئة الصناديق النقدية الإسلامية.

