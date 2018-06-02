«هيرمس» تتصدر تعاملات اﻷفراد خلال 5 أشهر الماضية

أسماء السيدتصدرت شركة "المجموعة المالية - هيرمس" شركات الوساطة في اﻷوراق المالية بتعاملات اﻷفراد وخلال خلال الـ5 أشهر اﻷولى من العام الحالي، مستحوذة على حصة سوقية 13.8% بقيمة تعاملات 24.2 مليار جنيه من خلال تنفيذ 415 عملية على 7.1 مليار ورقة مالية.وجاءت شركة "بايونيرز" لتداول اﻷوراق المالية في ا

أسماء السيد

تصدرت شركة “المجموعة المالية – هيرمس” شركات الوساطة في اﻷوراق المالية بتعاملات اﻷفراد وخلال خلال الـ5 أشهر اﻷولى من العام الحالي، مستحوذة على حصة سوقية 13.8% بقيمة تعاملات 24.2 مليار جنيه من خلال تنفيذ 415 عملية على 7.1 مليار ورقة مالية.

وجاءت شركة “بايونيرز” لتداول اﻷوراق المالية في الترتيب الثاني بقيمة تداول بلغت 11 مليار جنيه، وحصة سوقية 6.5% بعدد عمليات 426 عمليه منفذة على 3 مليارات ورقة مالية، ثم “التجاري الدولي” للسمسرة في اﻷوراق المالية بـ10.6 مليار جنيه وحصة سوقية 6% بـ2.5 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 167.5 ألف عملية.