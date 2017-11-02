هيرمس تؤمن صدارة السمسرة والمجموعة المالية وصيفًا فى أكتوبر

❐ «بايونيرز» تدشن قسم «GDR» وتعد حملات ترويجية فى «الكويت والإمارات»

❐ «فاروس» تستهدف زيادة حصتها بالأفراد والأجانب واختراق الـ5 الكبار

❐ «نعيم» تفتتح 3 فروع بالقاهرة والإسكندرية.. وآخر بالمنصورة خلال أيام

❐ خارج المقصورة تصعد بـ«أصول» 7 مراكز

❐ «أسطول» تسعى للصعود ضمن العشرة الأوائل فى الربع الأول من 2018

❐ «إتش سى»: تعاملات داخل وخارج رفعت ترتيبنا



أحمد على – أسماء السيد- منى عبدالبارى

“غياب لعبة الكراسى الموسيقية وتأثير الصفقات” عنوان يُلخص حال ترتيب شركات السمسرة فى شهر أكتوبر الماضى، اذ جاءت مراكز الـ10 الكبار دون تغييرًا يُذكر، بل ظل ترتيب الـ3 الأوائل كما هو منذ شهر سبتمبر الماضى.

ونجحت شركتا «بلتون» و«أرقام» فى زيادة حصصهم من سوق تعاملات البورصة خلال أكتوبر الماضى، وارتفعت حصة الأولى من 5.1 إلى %6.1، فيما ارتفعت حصة الثانية من 2.4 إلى %2.9، فيما انخفضت حصص باقى الشركات الـ10 الكبار رغم زيادة قيم تداولاتهم.

وتستهدف شركات السمسرة زيادة حصص السوقية خلال الشهور المقبلة، فمنهم من يهدف العودة لقائمة الـ10 الكبار، والبعض الآخر يستهدف المراكز الثلاثة الأولى، وتنوعت إستراتيجية تلك الشركات بين التركيز على تعاملات الأفراد والأجانب وبين إعداد حملات ترويجية فى دول الخليج وتفعيل أقسام المؤسسات والأجانب وشهادات الإيداع الدولية بها.

1 – هيرمس

حافظت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات السمسرة للشهر الثانى على التوالى، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 6.297 مليار جنيه بحصة سوقية %10.1 خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بتداولات قدرها 4.027 مليار جنيه بحصة سوقية %10.3 فى سبتمبر الماضى.

واحتلت “هيرمس” المركز الثانى فى ترتيب شركات السمسرة فى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، بتداولات قيمتها 54.739 مليار جنيه بحصة سوقية %10.6.

2 – المجموعة المالية

ونفذت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الاوراق المالية، تداولات قدرها 4.739 مليار جنيه بحصة سوقية %7.6 أمنت لها مركز الوصافة المحقق أيضًا فى شهر سبتمبر الماضى، والذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 3.279 مليار جنيه بحصة سوقية %8.4.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، تصدرت المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المالية بقيمة تداولات بلغت 64.772 مليار جنيه بحصة سوقية %12.5.

3 – التجارى الدولي

وحققت شركة التجارى الدولى للسمسرة المركز الثالث فى ترتيب شهر أكتوبر الماضى، بقيم تداولات بلغت 3.930 مليار جنيه بحصة سوقية %6.3، لتحافظ على ترتيبها فى سبتمبر والذى سجلت فيه تداولات بقيمة 3.260 مليار جنيه بحصة سوقية %8.3.

وجاءت “التجارى الدولي” فى المركز الثالث أيضًا خلال الفترة “يناير – اكتوبر 2017” بقيم تداولات بلغت 42.716 مليار جنيه بحصة سوقية %8.2.

4 – بلتون

ونجحت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى القفز مركزين دفعة واحدة، لتحل فى المرتبة الرابعة خلال تعاملات أكتوبر الماضى، بتداولات قدرت بـ3.766 مليار جنيه بحصة سوقية %6.1، مقارنة بالمركز الـ6 فى سبتمبر الماضى بقيمة 1.987 مليار جنيه بحصة سوقية %5.1.

وسجلت “بلتون” فى المركز الـ5 بترتيب شركات السمسرة خلال الفترة “يناير – أكتوبر 2017” بتنفيذ تداولات بلغت 23.076 مليار جنيه بحصة سوقية %4.4.

5 – بايونيرز

وسجلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الـ5 فى شهر أكتوبر الماضى، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 3.429 مليار جنيه بحصة سوقية %5.5 مقارنة بالمركز الـ4 فى شهر سبتمبر الماضى عندما حققت تداولات بلغت 2.148 مليار جنيه بحصة سوقية %5.5.

وفى المركز الـ7، جاءت “بايونيرز” فى ترتيب السمسرة للفترة من يناير الى أكتوبر 2017، بتنفيذ تداولات بقيمة 21.760 مليار جنيه بحصة سوقية %4.2.

من جهته كشف عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ان شركته تستعد لانشاء قسم شهادات الايداع الدولية GDR لأول مرة بالشركة، خلال 10 أيام بجانب قرب انتهاء اجراءات تأسيس قسم خاص لتعاملات المستثمرين العرب.

وأضاف أن شركته تسير بخطى ثابتة نحو هدف التواجد فى الثلاثة الكبار عقب “المجموعة المالية هيرمس” و”التجارى الدولي” وذلك خلال فترة أقصاها الربع الأول من عام 2018 المقبل.

وأوضح رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن شركته تستعد لجولات ترويجية فى منطقة الخليج العربى وتحديدًا بالكويت والامارات مع قرب بداية طرح مجموعة العقارية.

6 – فاروس

وتأخرت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى ترتيب شهر أكتوبر، لتحل فى المركز الـ6 بتداولات منفذة قدرها 2.529 مليار جنيه بحصة سوقية %4.1 مقارنة بـالمركز الـ5 فى شهر سبتمبر 2017، بقيم تداولات بلغت 2.116 مليار جنيه بحصة سوقية %5.4.

وجاءت “فاروس” أيضًا فى المركز الـ6 فى ترتيب السمسرة خلال “يناير – اكتوبر 2017” عبر تنفيذ تداولات بقيمة 22.643 مليار جنيه بحصة سوقية %4.4.

من جهته قال سيف عطية، مدير التداول بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ان شركته ستركز خلال الفترة المقبلة على زيادة حصتها من تعاملات الأجانب والأفراد فى ظل توقعاتها بإرتفاع تعاملات تلك الفئات مع مطلع عام 2018 المقبل.

وأضاف ان تغير الترتيب بمركز أو اثنين لا يعنى تأخر او تقدم الشركة فى ظل ارتفاع قيم التداولات المنفذة بواسطتها، مشيرًا إلى ان “فاروس” تسير فى تنفيذ خطتها التى تستهدف منها التواجد فى الـ5 الكبار العام المقبل.

7 – نعيم

فيما تمكنت شركة “النعيم” للوساطة فى الأوراق المالية من الصعود بمعدل من الصعود بمعدل مركز واحد فقط لتحرز المركز الـ7 مقارنة بالثامن خلال شهر سبتمبر، مستحوذة على حصة سوقية %3.7 بقيمة تداول قُدرت بنحو 2.3 مليار جنيه، بعدد 58.8 ألف عملية منفذة على 690.7 مليون ورقة مالية.

وقال طارق أباظة العضو المنتدب بشركة “النعيم” لتداول اﻷرواق المالية، أن شركته افتتحت خلال الشهر المنقضى 3 أفرع بالقاهرة واﻹسكندرية مما دعم ارتفاعها بمعدل مركز، إضافة إلى أنها بدأت التركيز بشكل أكبر على تعاملات اﻷفراد التى تمثل النسبة اﻷكبر من حجم السوق.

وتقدمت الشركة بتعاملات اﻷفراد خلال أكتوبر لتحتل الترتيب الخامس مقارنة بالسابع خلال الشهر السابق له، محققة قيم تداول بنحو 1.5 مليار جنيه بحصة سوقية %3.6.

ولفت أباظة إلى أن شركته تستهدف افتتاح فرع جديد خلال الشهر الجارى بالمنصورة كخطوة منها للتقدم خلال الفترات المقبلة.

وعلى صعيد الـ10 شهور اﻷولى من العام الحالى، فقد سجلت الشركة قيم تداول بلغت 13 مليار جنيه محتلة المركز الـ11 بحصة سوقية بلغت %2.5، بكمية تداول 3.8 مليار ورقة مالية.

8 – مباشر

تراجعت شركة “مباشر إنترناشيونال” لتداول اﻷوراق المالية بشكل طفيف عقب احتلالها المركز الـ7 بتعاملات سبتمبر، واحتلت الترتيب الـ8 بنهاية تعاملات الشهر المنقضى بعدد عمليات 76.6 ألف عملية وحصة سوقية %3.4 بقيمة تداول بلغت مليارى جنيه وبكيمة 733.8 مليون ورقة مالية.

ومنذ يناير وحتى أكتوبر للعام الحالى سجلت الشركة الترتيب التاسع محققة قيم تداول بلغت 14 مليار جنيه بحصة سوقية %2.7 وكمية تداول 4.7 مليار ورقة مالية.

9 – أرقام

كما تمكنت شركة “أرقام” لتداول الأوراق المالية من الصعود بمعدل مركز واحد لتصل إلى الترتيب الـ9 مقارنة بالـ10 خلال سبتمبر، بقيمة تداول سجلت 1.8 مليار جنيه، مقتنصه حصة سوقية بـ%2.9 من خلال تنفيذ 32.6 الف عملية منفذة على 316.7 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام وحتى الشهر المنقضى احتلت الشركة الترتيب الـ12 بقيمة تداول بلغت 10.6 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %2.1، بحجم تداول بلغ 1.9 مليار جنيه.

10 – سيجما

فيما تراجعت شركة “سيجما” لتداول اﻷرواق المالية لتحتل الترتيب الـ10 مقارنة بالـ9 خلال سبتمبر محققة قيم تداول بـ1.7 مليار جنيه بحصو سوقية بلغت %2.9 بعدد عمليات 57.7 ألف عملية منفذة على 706 ملايين ورقة مالية.

وعلى صعيد العشر شهور اﻷولى من العام الحالى سجلت الشركة الترتيب الـ10 بقيمة تداول 13.7 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية %2.7 بحجم 5 مليارات ورقة مالية.

11 – إتش سي

وجاءت شركة أتش سى لتداول الأوراق المالية بالمرتبة الـ11 بتقدم مركزين مقارنة بشهر سبتمبر، بقيمة تعاملات 1.65 مليار جنيه، بنسبة %2.7 من التداولات، مقارنة بنسبة % 2 فقط من التداولات سبتمبر الماضى.

من جانبه، أرجع شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى، تقدم الشركة إلى 3 عمليات نقل ملكية نفذتهم الشركة بسوق خارج المقصورة خلال أكتوبر، بجانب تحسن أعمال الشركة بسوق داخل المقصورة أيضا.

وتقدمت إتش سى مركزين بتعاملات داخل المقصورة شهر أكتوبر الماضى، لتصعد للمرتبة الـ11 بحجم تعاملات 1.777 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.7، مقارنة بالمركز الـ13 بشهر سبتمبر، بحصة سوقية %2.02، وحجم تعاملات 767 مليون جنيه.

ولفت المراغى إلى أن “إتش سي” تركز فى الفترة الراهنة على توسيع شريحتها من العملاء من كافة الفئات، وبشكل خاص الأفراد.

وعلى أساس سنوى تقدمت إتش سى 3 مراكز خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، لتأتى فى المرتبة الثامنة، مقارنة بالـ11 العام الماضى.

12 – أصول

وتقدمت شركة أصول لتداول الأوراق المالية 7 مراكز دفعة واحدة لتصعد من المركز الـ17 فى سبتمبر إلى المركز الـ12، بقيمة تداولات 1.590 مليار جنيه، ونصيب من التعاملات %2.6، وذلك مقارنة بقيم تعاملات 466.78 مليون جنيه، بنسبة %1.2 فى سبتمبر الماضى.

وقال أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة إن تقدم الشركة خلال شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسى إلى عمليات سوق خارج المقصورة التى نفذتها الشركة.

وصعدت أصول 17 مركزا بتعاملات سوق خارج المقصورة فى أكتوبر لتحتل المرتبة الثانية، بحجم تعاملات 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %8.4، مقارنة بالمرتبة الـ19 فى سبتمبر بحصة سوقية %1.2، بقيم تعاملات 466 مليون جنيه.

وأشار صبرى إلى قيام أصول بعمليات إعادة هيكلة الفترة المقبلة، بجانب تغيرات جذرية فى على كافة الأصعدة.

وعلى أساس سنوى تراجعت أصول 5 مراكز إلى المركز الـ17 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، مقارنة بالمرتبة الـ12 فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

13 – عربية أونلاين

وبالمرتبة الثالثة عشر جاءت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية متراجعة مركزين مقارنة بالشهر الماضى، الذى جاءت فيه بالمرتبة الـ11.

وكان نصيب عربية من التعاملات %2.5 بقيمة 1.58 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، مقارنة ـبقيمة تعاملات 877.6 مليون جنيه فى سبتمبر بنسبة %2.2 من التعاملات.

وعلى صعيد الترتيب السنوى تقدمت عربية مركزا واحدة لتصعد إلى المرتبة الثالثة عشر خلال أول عشرة أشهر من العام، مقارنة بالمركز الـ14 نفس الفترة العام الماضى.

14 – الجزيرة

وخلال شهر أكتوبر تراجعت الجزيرة لتداول الأوراق المالية مركزين إلى المركز الـ14، ولكن بقيم تعاملات أعلى عند 1.29 مليار جنيه، بنسبة %2.1، مقارنة بالمركز الـ12 الشهر الماضى، بحجم تعاملات 803 مليون جنيه، وبحصة سوقية %2.

وعلى أساس سنوى تقدمت الجزيرة مركزين لتصعد إلى المرتبة الـ15 بقيمة تعاملات 7.49 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.4، مقارنة بالمركز الـ17 العام الماضى، بقيم تعاملات 411 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.4.

15 – ثمار

جاءت الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية فى المركز الخامس عشر، بحصة سوقية %1.9، وقيم تعاملات 1.88 مليار جنيه، مقارنة بالمركز الـ14 الشهر الماضى، بقيم تعاملات 673 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.7.

وعلى صعيد الأشهر العشرة الأولى من العام تقدمت “ثمار” 6 مراكز دفعة واحدة لتصعد إلى المركز الـ14، بقيم تعاملات 8.215 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.6، مقارنة بالمركز الـ20 خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بحجم تعاملات 323 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.1.

16 – العربى الافريقي

وحلت العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية فى المرتبة السادسة عشر بتراجع مركز واحد، مقارنة بشهر سبتمبر، بحصة سوقية %1.6، وقيمة تعاملات 972 مليون جنيه، مقارنة بحصة سوقية %1.4 الشهر الماضى، بقيم تعاملات 547 مليون جنيه.

وعلى أساس سنوى تقدمت العربى الإفريقى مركزا واحدا لتصل إلى المرتبة الـ18 بحجم تعاملات 6.7 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3.

17 – برايم

وحلت شركة برايم لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات فى المرتية الـ17 بتراجع مركز واحد مقارنة بشهر سبتمبر الماضى، وبحصة سوقية فى أكتوبر %1.5، بقيم تعاملات 930 مليون جنيه.

وعلى أساس سنوى تراجعت برايم مركزين إلى المرتبة 17 فى أول عشرة أشهر العام الحالى، بحصة سوقية %1.3 بقيم تعاملات 6.7 مليار جنيه، مقارنة بالمركز الـ15 الفترة المماثلة من العام الماضى.

18 – أسطول

وفى المركز الثامن عشر جاءت أسطول لتداول الأوراق المالية بتقدم 3 مراكز مقارنة بشهر سبتمبر الماضى، والذى حلت فيه بالمرتبة الـ21.

وسجلت أسطول حجم تعاملات قيمته بقيمة 708 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.1، خلال أكتوبر مقارنة بحصة سوقية مماثلة فى سبتمبر، ولكن بحجم تعاملات 411 مليون جنيه.

وأرجع محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة التقدم الذى حققته الشركة هذا الشهر إلى التوسع فى شريحة المؤسسات، بجانب شريحتى الأفراد العرب والمحليين ذوات الملاءة المالية المرتفعة التى تركز عليهما أسطول منذ البداية.

وتقدمت أسطول مركزا واحدا على صعيد تعاملات المؤسسات فى أكتوبر لتصعد للمرتبة الـ12، بقيم تعاملات 154.52 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.25، مقارنة بالمركز الـ13 فى سبتمبر، ولكن بحجم تعاملات 330 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.68.

وقال على الغنام رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لشركة أسطول القابضة، إن الشركة القابضة تمكنت من زيادة حجم المحافظ التى تديرها وهو ما سيرفع حصة الشركة على صعيد تعاملات المؤسسات، وخاصة تلك ذات الملاءة المالية المرتفعة، لافتا إلى استهداف أسطول الدخول ضمن المراكز العشرة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2018.

19 – إتش.إس.بى.سى

وجاءت شركة اتش.اى.بى.سيكيوريتيز ايجيبت فى المركز الـ19 بتداولات قيمتها 695.807 ألف جنيه بحصة سوقية %1.1، لتتأخر مركزين عن ترتيب شهر سبتمبر الـ17 والذى حققت خلاله تداولات بقيمة 513.768 مليون جنيه بحصة سوقية %1.3.

وجاءت “اتش اس بى سي” فى المركز الـ16 فى ترتيب الفترة “يناير – اكتوبر 2017” بقيمة تداولات بلغت 7.309 مليون جنيه بحصة سوقية %1.4.

20 – حلوان

وتقدمت شركة حلوان لتداول الأوراق المالية مركزين فى ترتيب شهر أكتوبر 2017، لتسجل المركز الـ20 بتداولات قيمتها 669.185 مليون جنيه بحصة سوقية %1.1، مقارنة بالمركز الـ22 فى شهر سبتمبر الماضى والذى حققت خلاله تداولات بـ367.485 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9.

وجاءت “حلوان” فى المركز الـ21 فى ترتيب الفترة “يناير – اكتوبر 2017” بقيمة تداولات بلغت 4.922 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9.

