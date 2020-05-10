بورصة وشركات

«هيرمس»: الظروف الحالية تدفع البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة

جائحة كورونا أثرت على الوضع الاقتصادي
أسماء السيد 6:08 م, الأحد, 10 مايو 20 6:08 م, الأحد, 10 مايو 20

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توقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكُلي بالمجموعة المالية “هيرمس”، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل 14 مايو الجاري بدافع من الظروف الحالية.

وقال في تصريحات له اليوم، إن الظروف الحالية والخاصة بجائحة “كورونا” من المؤكد أنها ستؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل واضح، وبالتالي لا بد من الإبقاء على أسعار الفائدة لإحداث حالة من التوازن .

وأضاف أبو باشا أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمعدل 3% مرة واحدة في إطار قرارته السريعة منذ بداية ظهور الحائجة الحالية، مشيرا إلي أن الأمور مستمرة في تطورها منذ ذلك الحين، ولكن دون أي مستجدات تُغير الأوضاع .

يُذكر أن  لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، بمنتصف مارس الماضي .

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بياناً بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، حيث بلغ 107.5 نقطة لشهر أبريل 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر مارس السابق له والذي سجل فيه ارتفاعًا بنحو 0.6% .

وارتفعت ايضًا المعدلات السنوية خلال أبريل الماضي، ووصلت 5.9% مقارنة بـ 4.6% خلال مارس 2020، فيما انخفضت مقارنة بمارس 2019 إذ سجلت حينها 12.5%، وقال المحللون إن تلك التراجعات السنوية تأتي جراء تأثير سنة الأساس .

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بقلم أسماء السيد

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