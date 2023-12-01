«هيرميس للوساطة» تتصدر ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية 2023

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بحصة سوقية 11.3% وقيمة تداول بلغت 141.8 مليون جنيه .

وفي المركز الثاني حلت شقيقتها “إي إف جي هيرميس” الدولية بحصة سوقية 9.1% وقيمة تداول 114.1 مليون جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركات التجاري الدولى ثم الأهلي فاروس ثم مباشر لتداول الأوراق المالية .

كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات أمس الخميس 30-11-2023، على تباين، بمكاسب سوقية 7 مليارات جنيه.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.69%، عند مستوى 5274 نقطة.. وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ 1.5%، ليغلق عند 7645 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 4.38 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منهم 84 وتراجع 75 فيما استقر 43 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 676 مليار جنيه، مقابل تريليون و 669 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.