هيدي كرم تعود للسينما ببطولة «آل شلبي»

تعود الفنانة هيدي كرم للساحة الفنية بفيلم سينمائي جديد ” آل شلبي” ، بعد غيابها لفترة عن الأضواء تماما وعدم تقديمها أي أعمال فنية تليفزيونية أو سينمائية للجمهور .

وتجسد في فيلم ” آل شلبي” شخصية الأخت الصغرى للنجمة ليلى علوي والفنانة سوسن بدر والفنانة لبلبة ، حيث تحدث بين هؤلاء الأشقاء العديد من المواقف الصعبة ، والفيلم سيناريو واخراج آيتن أمين وأحمد رؤوف واسلام حسام .

حيث كانت آخر أعمال هيدي كرم الفنية مسلسل ” الاختيار 3″ الذي قدمته مع النجوم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي وياسر جلال اخراج بيتر ميمي ، وفي السينما كان آخر أعمالها السينمائية فيلم” البعض لايذهب للمأذون مرتين ” مع النجم كريم عبد العزيز واخراج أحمد الجندي .