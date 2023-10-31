هيدي كرم تشارك في مسلسلين نهاية 2023

انضمت الفنانة هيدي كرم لأبطال مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح” ، الذي يضم 45 حلقة، وسيتم عرضه بقنوات المتحدة المختلفة أوائل ديسمبر القادم بموسم الأوف سيزون الشتوي.

كما تشارك أيضا هيدي كرم الفترة المقبلة في مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني منه، الذي قدم منه الجزء الأول وحقق نجاحا كبيرا وقام ببطولته صبري فواز وشيرين رضا ومحمد سليمان ووفاء صادق وداليا شوقي، تأليف وإخراج هاني كمال.

ومسلسل الوصفة السحرية بطولة شيري عادل وإسلام جمال وميريهان حسين وبسمة داوود ولقاء سويدان، تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.