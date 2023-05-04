هيثم نبيل يكشف كواليس أعماله الفنية ببرنامج «لايت شو»

قام الملحن هيثم نبيل بتسجيل حلقة الساعات الماضية ببرنامج ” لايت شو” المذاع بقناة الحياة ، وكشف عن كواليس أعماله الغنائية التي قدمها مؤخرا للجمهور ومنها ألحانه التي قدمها للمطرب أحمد سعد بمسلسل جعفر العمدة الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان بموسم رمضان 2023 ، وحققت هذه الأغنيات مشاهدات كبيرة .

وأعلن عن تفاصيل تخص ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه الفترة القادمة للمستمع ، لافتا الى أنه سيضم أغنيات متنوعة تتميز بطابع رومانسي وأخرى درامية وأغنيات تتميز بالشكل الايقاعي أيضا .

برنامج “لايت شو” يعرض الجمعة على شاشة الحياة الساعة في تمام التاسعة مساءً، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها، وتقدمه المذيعة أميرة عدلى .

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم أحمد السقا وسمية الخشاب ودرة وإلهام شاهين، وهانى رمزى، ودياب، وإدوارد وأشرف عبد الباقى وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.